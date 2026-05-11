Movida a Catania, weekend di controlli: 60mila euro di sanzioni, parcheggiatori denunciati e un ubriaco alla guida

Fine settimana di controlli interforze nel centro storico di Catania: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito e Carabinieri in campo per il presidio della movida. Il bilancio complessivo: 423 persone identificate, 185 veicoli controllati, 5 parcheggiatori abusivi sanzionati e un 25enne deferito per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,8 g/l.

Il dispositivo della Questura di Catania, coordinato da un ufficiale di pubblica sicurezza, ha presidiato piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. Filomena, via Gemmellaro e viale Kennedy. In tutto sono state identificate 291 persone – 41 delle quali con precedenti penali – e controllati 109 veicoli. Durante i controlli nelle viuzze confluenti in piazza Bellini, i poliziotti avrebbero fermato un 19enne trovato in possesso di 5 grammi di marijuana: il giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Codice della strada e parcheggiatori abusivi

Sul fronte della viabilità sono state rilevate 18 infrazioni al Codice della Strada: 3 per assenza di copertura assicurativa, 6 per mancanza di revisione periodica, 4 per guida senza casco e 5 per uso del cellulare alla guida, con conseguente sospensione della patente. Tre auto sono state sottoposte a sequestro amministrativo, sei sospese dalla circolazione e quattro scooter fermati. Intensificata anche l’attività contro i parcheggiatori abusivi nelle zone di piazza Manganelli, piazza Borsellino, via Dusmet, via Lavandaie, corso Sicilia, Largo Paisiello e lungomare: 5 persone fermate e sanzionate, somme illecitamente guadagnate sequestrate. Due di loro, recidivi e già destinatari del Dacur – il provvedimento del Questore che vieta loro di stazionare proprio nelle zone in cui sono stati fermati – sarebbero stati denunciati in stato di libertà.

I controlli dei Carabinieri

Anche l’Arma dei Carabinieri, con equipaggi della Compagnia di Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, ha dispiegato un dispositivo con pattuglie dinamiche, militari a piedi e personale con etilometro e drug-test. I controlli si sono concentrati in piazza Federico di Svevia, piazza Currò e zone limitrofe. Identificate 132 persone – una deferita in stato di libertà – e controllati 76 veicoli, 42 dei quali sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni al Codice della Strada sono state 57, per un importo complessivo di circa 60.000 euro e la decurtazione di 170 punti patente. Tra le violazioni: 15 per mancanza di copertura assicurativa, 17 per mancato uso del casco, 8 per guida senza patente mai conseguita e 2 per patente scaduta. Agli esiti dei controlli con l’etilometro su 15 conducenti, un 25enne sarebbe risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1,8 g/l ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Nel corso della serata non sono stati registrati disordini.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.