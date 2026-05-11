24.000 magliette bianche per i bambini: Corri Catania torna e batte ancora ogni record

Oltre 24.000 persone in strada domenica mattina per la 18ª edizione di Corri Catania. La corsa-camminata ha attraversato il cuore della città raccogliendo fondi per realizzare l’ambulatorio Timmi all’ospedale Garibaldi Nesima, uno spazio dedicato alla cura e alla protezione dei minori vittime di violenza. Prima della partenza, sul palco, la reliquia di Sant’Agata.

Piazza Università era piena ancora prima dello start. Bambini, famiglie, anziani, turisti stranieri: tutti con la maglietta bianca, tutti pronti a percorrere il nuovo tracciato che quest’anno ha attraversato via Etnea, Villa Bellini, via Umberto, piazza Carlo Alberto, la rinnovata piazza Turi Ferro, via di Sangiuliano, via Vittorio Emanuele, fino all’arco d’arrivo davanti alla Cattedrale in piazza Duomo. Il momento più toccante è arrivato prima della partenza: mons. Barbaro Scionti, affiancato dal Capo Vara Claudio Consoli, ha portato sul palco la reliquia di Sant’Agata. «Buona corsa a tutti e che i vostri passi seguano quelli di Agata», ha detto il monsignore, «passi di speranza e di amore per la nostra città». Poi la Fanfara dei Bersaglieri di Zafferana Etnea ha suonato l’Inno d’Italia e i 24.000 si sono messi in moto.

Il progetto solidale 2026

Il ricavato di Corri Catania 2026 andrà a finanziare l’ambulatorio Timmi all’Ospedale Garibaldi Nesima, uno spazio di cura, protezione e ascolto per contrastare ogni forma di violenza sui minori, che sarà realizzato all’interno del Dipartimento Materno Infantile diretto dal prof. Giuseppe Ettore. In prima fila alla partenza il Sindaco Enrico Trantino, affiancato dal vice Massimo Pesce, il Questore Giuseppe Bellassai, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Salvatore Altavilla, il Contrammiraglio Raffaele Macauda e i vertici dell’Arnas Garibaldi, tra cui il Direttore Generale Giuseppe Giammanco. «Corri Catania è una grande festa che unisce tutti e ci fa capire che siamo un’unica cosa», ha dichiarato il Sindaco Trantino.

Una città in festa

La sicurezza dell’evento è stata garantita dalla Polizia Municipale e dalle Forze dell’Ordine, mentre la Croce Rossa di Catania e la Protezione Civile hanno presidiato il percorso con professionalità. Al traguardo i partecipanti sono stati accolti dai giovani dell’Oratorio San Filippo Neri di via Teatro Greco. «Siamo orgogliosi di aver fatto crescere una manifestazione che è entrata nel cuore di migliaia di persone», hanno sottolineato gli organizzatori Elena Cambiaghi e Giovanni Nania. Lo slogan che dal 2009 accompagna l’evento resta lo stesso: «Catania corre per Catania».