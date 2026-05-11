Via libera ai concorsi: la Regione Siciliana assume 2.600 persone entro il 2028

Via libera della Corte dei Conti al Piano integrato di attività e organizzazione della Regione Siciliana 2026-2028. Il disco verde apre la strada a 2.600 nuove assunzioni entro il 2028: 2.444 nel comparto e 156 dirigenti. Dal 2023 a oggi sono già state assunte 1.333 persone negli uffici dell’Amministrazione regionale.

Superato il controllo di legittimità dei magistrati contabili, il consigliere delegato Gioacchino Alessandro e il magistrato istruttore Mara Romano, il piano di reclutamento procede secondo la tabella di marcia. Entro il 2026 arriveranno altre 377 unità dai concorsi già in corso. Per il 2027 sono previste 1.045 assunzioni tra nuovi concorsi, scorrimenti, mobilità e progressioni. Per il 2028 altre 1.022 immissioni in organico tra funzionari, assistenti, mobilità e progressioni tra categorie. Il presidente della Regione Renato Schifani commenta: «Con il via libera al piano triennale possiamo portare avanti il vasto piano di reclutamento che ci consentirà di colmare finalmente le strutturali carenze di organico, rafforzando concretamente la macchina amministrativa».

I concorsi in corso e quelli in arrivo

Tra le procedure già avviate figurano quattro concorsi banditi a dicembre per 322 unità, a cui si aggiungono altre 55 unità previste dal nuovo Piao, per un totale di 377 assunzioni entro il 2026. Le graduatorie potranno essere utilizzate integralmente grazie a una deroga alla normativa “taglia idonei” introdotta con una legge nazionale dello scorso anno. Per il 2026 sono previste anche 38 nuove progressioni verticali, che si aggiungono alle 832 già autorizzate dai precedenti piani. Tra gli interventi più rilevanti spicca un nuovo concorso per 156 dirigenti a tempo indeterminato, uno dei programmi di rafforzamento della dirigenza regionale più importanti degli ultimi anni. La procedura è però subordinata all’approvazione di una riforma con disegno di legge già in discussione all’ARS.