Militello Val di Catania, dal 15 al 17 maggio la 7ª Fiera Mediterranea del Cavallo ad Ambelia

Dal 15 al 17 maggio la tenuta di Ambelia, nel territorio di Militello Val di Catania, ospita la settima edizione della Fiera Mediterranea del Cavallo. Tre giorni di concorsi equestri, allevamento, spettacoli, convegni e attività per famiglie organizzati dall’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia. L’inaugurazione venerdì 15 maggio, giorno dell’anniversario dell’Autonomia della Regione Siciliana.

La fiera apre con l’alzabandiera e la presenza delle scolaresche, confermando il ruolo di Ambelia come luogo simbolo della tradizione ippica siciliana. Il commissario straordinario dell’Istituto Ignazio Mannino spiega: «Abbiamo costruito un programma ampio, capace di parlare agli operatori del settore, agli allevatori, agli sportivi, ma anche alle famiglie e ai giovani. Il nostro obiettivo è valorizzare il patrimonio ippico dell’Isola e promuovere le razze autoctone». L’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino ha inviato un messaggio: «Il cavallo nella storia della nostra isola non è soltanto un simbolo rurale o sportivo, ma un elemento identitario, culturale ed economico. La Fiera promuove una Sicilia capace di mettere insieme memoria, competenza e futuro».

Il programma sportivo e allevatoriale

Il Campo Trinacria ospiterà il Concorso di Salto a Ostacoli 128×128 by Fieracavalli Verona, unica tappa di selezione per l’Italia Meridionale verso la competizione veronese. Spazio anche alla Monta Western con clinic dei campioni d’Europa e agli Attacchi da competizione e classici con pezzi unici da collezioni private. Centrale la tappa allevatoriale del Masaf – Ministero dell’Agricoltura, con prove di andatura, obbedienza, morfologia e salto in libertà. La fiera sarà vetrina per le razze autoctone: Sanfratellano, Cavallo Siciliano, Purosangue Orientale Siculo e gli asini Ragusano, Pantesco e Grigio Siciliano.

Famiglie, spettacoli e cultura

Per i bambini un’area dedicata con battesimo della sella, laboratori e giochi. Attenzione particolare all’equitazione assistita, ambito nel quale Ambelia ospita da anni un centro stabile. Le serate di sabato 16 e domenica 17 saranno animate dal Gala Equestre e dall’Ambelia Talent Show. Sabato 16 alle 15 il convegno “Equitazione, salute, tradizione e memoria”, dedicato al ruolo del cavallo in ambito terapeutico, culturale e sociale. Per tutta la manifestazione sarà esposta la sella e il frustino originali di Francesco Baracca, l'”Asso degli Assi” della Prima Guerra Mondiale, concessi dalla Casa Museo Gino Augusti 900. Completa il programma l’area Ambelia Food & Drink, con buyer stranieri da quattro continenti e cinquanta aziende siciliane del settore enogastronomico, in collaborazione con Enterprise Europe Network.