Abbagnato e Ricciarelli al Bellini Sangiorgi: Catania celebra la danza il 3 giugno

Eleonora Abbagnato, già étoile dell’Opera di Parigi e oggi direttrice della Scuola di Danza e del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, è il primo grande nome annunciato per il Premio delle Eccellenze della Danza 2026. L’appuntamento è per martedì 3 giugno alle 21 al Teatro Bellini Sangiorgi di Catania. La serata sarà condotta dal soprano Katia Ricciarelli e da Sabino Lenoci, direttore del magazine internazionale L’Opera.

Giunto alla quinta edizione, il Premio delle Eccellenze della Danza torna a Catania per la seconda volta, confermando il legame consolidato con la Sicilia e con il suo patrimonio culturale. La manifestazione nasce da un’idea di Vincenzo Macario, general manager, e di Antonio Desiderio, manager internazionale di danza e balletto, e si è affermata nel tempo come uno degli appuntamenti più attesi del settore, dedicato a interpreti, coreografi e personalità che si sono distinti per carriera e contributo artistico. Lo spettacolo si svolgerà in accordo con la Sovrintendenza e la Direzione Artistica del Teatro Bellini Sangiorgi.

I grandi nomi delle edizioni precedenti

Nelle edizioni passate, ospitate tra Palazzolo Acreide e Noto, sono stati premiati artisti di assoluto rilievo internazionale: Oriella Dorella, Julio Bocca, Vladimir Malakhov, Viviana Durante e Giuseppe Picone. Anche per il 2026 saranno riconosciute le figure che più si sono distinte sulla scena internazionale, celebrando il valore dell’arte, della disciplina e della personalità artistica.