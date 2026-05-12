Si tuffa per salvare le consorelle e muore annegata: tragedia sul litorale di Catania

Una suora di 45 anni ha perso la vita annegata sul litorale di Vaccarizzo, a Catania. Suor Nadir Santos da Silva, delle Carmelitane di San Giovanni La Punta, avrebbe tentato di soccorrere le sue tre consorelle in difficoltà in mare. Le altre religiose si sono salvate. Il funerale sarà celebrato giovedì 14 maggio alle 16 nella Chiesa madre di San Giovanni La Punta dall’arcivescovo Luigi Renna.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia, le quattro suore si trovavano in mare insieme, poco distante dalla riva, quando probabilmente a causa di un improvviso avvallamento del fondale sabbioso sarebbero finite in difficoltà. Suor Nadir avrebbe cercato di aiutare le consorelle, ma durante il tentativo avrebbe ingerito molta acqua, perdendo conoscenza. Le tre religiose sono riuscite a raggiungere la battigia e a salvarsi. Per la 45enne non c’è stato nulla da fare. Una delle suore coinvolte è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Lentini, in provincia di Siracusa. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I funerali giovedì a San Giovanni La Punta

L’arcivescovo di Catania Luigi Renna celebrerà le esequie di suor Nadir Santos da Silva giovedì 14 maggio alle 16 nella Chiesa madre di San Giovanni La Punta.