Acireale, 4,5 kg di cocaina nascosti nell’auto: arrestato dalla Guardia di Finanza

Quasi un milione di euro di cocaina nascosta in un pannello laterale dell’auto: i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania hanno arrestato un catanese all’uscita del casello autostradale di Acireale. Sequestrati 4,5 chilogrammi di droga suddivisi in quattro panetti. Il Tribunale ha convalidato arresto e sequestro disponendo il trasferimento in carcere a Piazza Lanza.

A tradire l’uomo è stata l’agitazione. Quando i militari delle Fiamme Gialle hanno intimato l’alt al veicolo all’uscita del casello di Acireale, il conducente – di origine catanese – avrebbe mostrato sin da subito un atteggiamento nervoso, insospettendo i finanzieri al punto da indurli a effettuare una perquisizione dell’interessato e del veicolo. La ricerca avrebbe dato esito positivo: all’interno di un pannello laterale nella zona del sedile posteriore erano abilmente occultati quattro panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 4,5 chilogrammi. La sostanza, qualora immessa nelle piazze di spaccio locali, avrebbe fruttato proventi illeciti per quasi un milione di euro.

L’arresto e la convalida del Tribunale

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno proceduto al sequestro della droga e all’arresto in flagranza del conducente per detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti. Su richiesta della Procura di Catania, il Tribunale etneo ha convalidato i sequestri e l’arresto, disponendo il trasferimento del responsabile presso la Casa Circondariale di Piazza Lanza.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.