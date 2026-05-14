L’esplosivo non funziona e il colpo fallisce: assalto nella notte alle Poste di Catania

Nuovo assalto notturno a un bancomat di Catania. Nella notte alcuni malviventi a volto coperto hanno tentato di far esplodere lo sportello ATM dell’ufficio postale di via Canfora. Il colpo è fallito per il malfunzionamento del congegno esplosivo. I responsabili sono fuggiti a bordo di un’auto. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato.

Il tentativo avrebbe avuto come obiettivo lo sportello automatico dell’ufficio postale di via Canfora. I malviventi, con il volto coperto, avrebbero predisposto un congegno esplosivo, ma il meccanismo non avrebbe funzionato come previsto, vanificando il colpo. Il gruppo si sarebbe quindi dato alla fuga a bordo di un’automobile prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La Polizia di Stato è intervenuta sul posto per i rilievi e per avviare le indagini.