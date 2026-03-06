Conferenza Episcopale Siciliana a Valverde: al via la sessione primaverile

I vescovi di Sicilia si riuniscono nel Catanese: dal 9 all’11 marzo la sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana. Prevista una veglia di preghiera aperta ai fedeli presso il Santuario di Valverde.

La Diocesi di Acireale ospita la sessione primaverile della Conferenza Episcopale Siciliana. Da lunedì 9 a mercoledì 11 marzo 2026, i presuli dell’Isola si riuniscono per giornate dedicate al confronto, alla riflessione e alla programmazione pastorale. Il Santuario della Madonna di Valverde, gestito dai padri agostiniani, accoglie i momenti di preghiera dell’assemblea. L’amministrazione comunale di Valverde, guidata dal sindaco Domenico Caggegi, ha collaborato alla logistica dell’evento, confermando il legame tra la città e i vescovi dopo la celebrazione della Giornata Sacerdotale Mariana del maggio 2024.

I vescovi si dedicano all’analisi di temi legati alla vita delle comunità ecclesiali. L’agenda prevede un focus specifico sulle sfide pastorali, sociali e culturali che caratterizzano l’attuale territorio siciliano. Il programma include un momento di grande rilevanza spirituale: martedì 10 marzo, alle ore 20.00, i vescovi presiederanno una veglia di preghiera per la pace presso il Santuario di Maria Santissima di Valverde. La celebrazione, aperta ai fedeli, rappresenta un atto di comunione verso le popolazioni colpite da guerre e tensioni internazionali.

Le sessioni di lavoro della Conferenza Episcopale si tengono nella sala conferenze del Grand Hotel Villa Itria di Viagrande. Ogni giorno, alle ore 11.30, è attivo un punto stampa per fornire aggiornamenti sull’andamento dei lavori. I giornalisti interessati a incontrare i vescovi possono richiedere un appuntamento rivolgendosi a don Arturo Grasso, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Acireale e della Cesi.