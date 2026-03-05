Operazione Guardia di Finanza: amministrazione giudiziaria per un’azienda siciliana

Operazione della Guardia di Finanza di Catania: disposta l’amministrazione giudiziaria per una nota azienda siciliana coinvolta in misure di prevenzione. I dettagli dell’operazione saranno illustrati questa mattina in conferenza stampa.

Dalle prime ore di questa mattina, 5 marzo 2026, oltre 30 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania sono impegnati in un’importante operazione. Il personale sta eseguendo un’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania – Sezione Misure di Prevenzione, in seguito alla richiesta avanzata dalla Procura Distrettuale etnea. Il provvedimento ha disposto la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria, ai sensi del Testo Unico Antimafia, nei confronti di una nota azienda che opera in Sicilia. Le attività si stanno svolgendo in diversi territori, con operazioni che interessano le province di Catania, Palermo, Siracusa e Parma.

Per chiarire i dettagli dell’azione coordinata e le motivazioni alla base del provvedimento, gli inquirenti terranno una conferenza stampa.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti della legge.