Terremoto a Ragalna: 650 segnalazioni di danni, proseguono i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco

Terremoto di magnitudo 4.5 colpisce Ragalna: oltre 650 segnalazioni di danni arrivano al Comune. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate sul territorio per le verifiche strutturali.

Il sisma di magnitudo 4.5, registrato con ipocentro a 3.8 chilometri di profondità, ha scosso profondamente il comune di Ragalna nella prima mattinata. Il sindaco Nino Caruso ha reso noto che sono pervenute oltre 650 segnalazioni al centro operativo comunale. La scossa ha causato crolli parziali e lesioni in circa 50 edifici privati, con particolare attenzione riservata all’area del Villaggio San Francesco. Anche la parrocchia Santa Barbara ha riportato danni significativi. Il palazzo del municipio, pur dichiarato agibile dai tecnici dopo un primo sopralluogo, resta chiuso al pubblico per precauzione.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha attivato immediatamente le operazioni di soccorso. Tre squadre operative, supportate da tre funzionari tecnici, un’autoscala e un’Unità di Comando Locale (UCL), operano sul territorio comunale per valutare la tenuta delle strutture. I sopralluoghi riguardano sia le abitazioni private che le principali arterie stradali, per garantire la massima sicurezza alla popolazione. La sede operativa funge da punto di coordinamento per tutte le richieste di aiuto che giungono dai residenti.

Il sindaco Nino Caruso ha precisato che al momento non vi è un quadro completo dei danneggiamenti, ma ha confermato il sollievo per l’assenza di feriti. Il personale impegnato sul campo lavora senza sosta per monitorare le aree colpite e definire gli interventi necessari. Le autorità locali raccomandano prudenza, invitando i cittadini a seguire con attenzione le indicazioni fornite dagli operatori durante le verifiche strutturali.