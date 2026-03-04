Legge elettorale, Fratelli d’Italia: “Sì alle preferenze, premessa per il premierato”

Fratelli d’Italia accelera sulla riforma elettorale: reintrodurre le preferenze per blindare la stabilità e spianare la strada al premierato. Il dibattito infiamma i partiti, con ripercussioni dirette anche sullo scacchiere politico di Catania e della Sicilia.

La linea di Fratelli d’Italia sulla legge elettorale si fa sempre più netta: avanti con la battaglia per le preferenze, a difesa di un testo che mira alla stabilità di governo. Questa riforma, presentata come la prima nella storia della Repubblica ad avvicinarsi concretamente al premierato, ha visto il responsabile organizzativo del partito, Giovanni Donzelli, illustrare le linee guida ai parlamentari. La proposta, già assegnata in commissione alla Camera, rappresenta la sintesi delle posizioni di maggioranza, lasciando spazio a possibili approfondimenti dopo il passaggio referendario.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ribadito la posizione di FdI: la necessità di evitare il pareggio elettorale per garantire una vittoria chiara. Per La Russa, questa riforma è un passaggio decisivo, un atto che permette di evitare interventi costituzionali più complessi. Secondo la visione espressa da Donzelli, il nuovo sistema elettorale è propedeutico all’introduzione del premierato, permettendo al cittadino di indicare il candidato Presidente del Consiglio al Capo dello Stato. La proposta resta blindata nella sua ossatura proporzionale con premio di maggioranza, ma non chiusa a ritocchi. Forza Italia, ad esempio, valuta emendamenti sul ballottaggio, mentre la Lega manifesta perplessità riguardo al sistema delle preferenze, temendo che non sia l’antidoto efficace contro l’astensionismo crescente.

Le dinamiche nazionali trovano eco immediata a Catania e in Sicilia. Il capoluogo etneo si conferma un laboratorio politico dove le regole del voto hanno un peso specifico enorme. La figura di La Russa, che vanta un legame storico con il territorio catanese, rende il dibattito sulle preferenze un tema di estremo interesse per gli esponenti locali del partito. Una legge elettorale che valorizzi il legame tra eletto ed elettore, come auspicato dai vertici del Senato, cambierebbe radicalmente il volto della competizione politica anche nelle prossime tornate amministrative siciliane.

Gli osservatori locali notano come la stabilità auspicata a livello nazionale sia una priorità anche per la governance della Regione Siciliana e dei comuni etnei, spesso frenati da frammentazioni interne alle coalizioni. La posizione di Fratelli d’Italia punta a ridefinire il rapporto tra partiti e territorio, cercando di dare una veste netta e riconoscibile alle alleanze. Il confronto parlamentare dei prossimi mesi rappresenterà il banco di prova definitivo, con Forza Italia pronta a fare da ponte tra le diverse anime della maggioranza e le possibili aperture provenienti dal fronte opposto.