Sal Da Vinci al Teatro Metropolitan di Catania: il 5 novembre l’unica data siciliana del tour

Catania si prepara ad accogliere Sal Da Vinci: il 5 novembre il Teatro Metropolitan ospiterà l’unica tappa siciliana del tour teatrale che celebra la maturità artistica del cantautore napoletano.

Dopo lo straordinario successo registrato al Festival di Sanremo, l’attesa per la performance di Sal Da Vinci a Catania raggiunge picchi elevati. Il pubblico ha già avviato la corsa all’acquisto dei tagliandi, disponibili online e nei circuiti autorizzati, per assicurarsi un posto al Teatro Metropolitan nella serata del 5 novembre. La data etnea rappresenta l’unico appuntamento previsto nell’Isola per il tour “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026”, prodotto e organizzato da Vivo Concerti e promosso localmente da Giuseppe Rapisarda Management.

Il progetto live è stato concepito dall’artista per instaurare una dimensione intima con la platea, capace di mettere in luce l’essenza stessa della musica dal vivo. Sal Da Vinci arriva in Sicilia con il bagaglio di un percorso professionale che dura da oltre quarant’anni, durante i quali ha saputo interpretare stili e generazioni differenti. Il brano “Per sempre sì”, che ha segnato il suo ritorno sul palco dell’Ariston, è diventato il simbolo di questa nuova fase della sua carriera.

La canzone si presenta come una promessa autentica, capace di parlare direttamente al cuore degli ascoltatori. Racconta il valore di un legame che supera lo scorrere del tempo, definendo l’amore come una scelta consapevole e quotidiana. Questo tour non si limita a proporre i successi del passato, ma offre al pubblico un’esperienza narrativa in cui ogni nota diventa un tassello di un racconto condiviso. La tappa di Catania si prospetta come un momento di grande intensità, in cui la voce di Sal Da Vinci dialogherà con la tradizione teatrale della città, regalando ai presenti una serata all’insegna dell’emozione e della qualità artistica.