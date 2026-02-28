Catania, ritrovamento in via Domenico Tempio: indagini della Squadra Mobile

Redazione 28 Febbraio 2026 - 23:16

Tragico rinvenimento in via Domenico Tempio a Catania: una donna è stata trovata senza vita all’interno di un edificio abbandonato. La Squadra mobile ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica del presunto evento.

Una scoperta drammatica ha scosso la zona di via Domenico Tempio, a Catania, dove il corpo di una donna è stato rinvenuto privo di vita all’interno di una struttura in stato di abbandono. Gli agenti della Squadra mobile sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari a comprendere le circostanze del presunto decesso.

La Procura ha disposto il sequestro della salma per permettere tutti gli accertamenti medico-legali del caso. Gli investigatori stanno passando al setaccio l’area per verificare se vi siano elementi utili a chiarire la presunta dinamica dei fatti. Al momento ogni ipotesi rimane aperta mentre le operazioni procedono per dare un’identità alla vittima e ricostruire le ultime ore trascorse nello stabile.

