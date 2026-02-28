Emergenza fuga dei cervelli, Salvo Tomarchio presenta la legge shock RI-SICILIA a Giarre

La Finanziaria regionale approda al Radicepura di Giarre per spiegare concretamente le opportunità per imprese e cittadini. Salvo Tomarchio illustra la nuova proposta “RI-SICILIA” per frenare la fuga dei cervelli e riportare talenti sull’Isola.

Il dibattito sulla spesa pubblica siciliana esce dai palazzi istituzionali per incontrare direttamente il territorio. Giovedì 12 marzo alle 17:30, la suggestiva cornice di Radicepura a Giarre ospiterà l’evento “La Finanziaria dei Siciliani”. L’appuntamento supera la classica narrazione politica offrendo uno sguardo smart e operativo sulle misure economiche e sociali approvate dall’Assemblea Regionale Siciliana durante l’ultima Legge di Stabilità.

La complessità delle dinamiche economiche richiede oggi risposte chiare. Molti imprenditori, amministratori pubblici e cittadini cercano indicazioni precise su come accedere ai bandi e quali siano i meccanismi di sviluppo attivati dalla Regione. Per rispondere a queste necessità, la serata prevede un confronto diretto con l’Assessore all’Economia Alessandro Dagnino. Il dibattito vuole chiarire dubbi e curiosità, mettendo a sistema le direttrici su cui si muoverà l’economia isolana per i prossimi mesi. Il coinvolgimento attivo di chi vive l’economia reale diventa la chiave per trasformare le norme in opportunità concrete.

Il parterre degli ospiti istituzionali sottolinea la rilevanza dell’iniziativa. I saluti di apertura vedranno la partecipazione del Sindaco di Giarre Leo Cantarella, della Presidente di Confindustria Catania Maria Cristina Busi Ferruzzi, del Sindaco della Città Metropolitana di Catania Enrico Trantino e del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno. A guidare il confronto, nelle vesti di moderatore, sarà Antonello Piraneo, Direttore del quotidiano “La Sicilia”, una garanzia di rigore nel trattare le tematiche economiche locali.

Il centro dell’incontro riguarderà il futuro della nostra terra. Salvo Tomarchio, Deputato Regionale e Segretario della Commissione Attività Produttive all’ARS, presenterà ufficialmente la proposta di legge “RI-SICILIA”. Questa misura nasce per contrastare il drammatico fenomeno della fuga dei cervelli. Ogni anno, troppi giovani talenti e professionisti qualificati lasciano la Sicilia, convinti che l’Isola non offra alternative valide per una carriera soddisfacente. Il progetto di legge si pone come una risposta di rottura, finalizzata a invertire questa tendenza migratoria. La proposta mira a costruire un ecosistema in cui il merito venga valorizzato, incentivando il ritorno di chi è partito e creando le condizioni affinché restare in Sicilia sia una scelta vincente e non una rinuncia.