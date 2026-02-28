Enrico Nigiotti annuncia il Summer Tour 2026: unica data siciliana al Teatro di Verdura di Palermo

Dopo la partecipazione alla 76° edizione del Festival di Sanremo, Enrico Nigiotti annuncia il “Maledetti Innamorati Summer Tour 2026”. L’artista si prepara a incontrare il suo pubblico con una serie di concerti che faranno tappa unica in Sicilia il 19 giugno presso il Teatro di Verdura di Palermo.

Il cantautore livornese, reduce dall’esperienza sul palco dell’Ariston con il brano “Ogni volta che non so volare”, svela le prime date del suo ritorno dal vivo. Il Maledetti Innamorati Summer Tour 2026 partirà il 13 giugno, portando nelle piazze e nei teatri italiani le nuove composizioni dell’artista. Per i fan siciliani, l’appuntamento è fissato per il 19 giugno al Teatro di Verdura di Palermo, una data resa possibile grazie alla collaborazione tra Giuseppe Rapisarda Management e Agave Spettacoli.

Le performance live rappresentano lo spazio naturale per Nigiotti, capace di creare una connessione diretta con i presenti attraverso una proposta artistica basata sulla sincerità. La scaletta dei concerti attingerà dal nuovo album Maledetti Innamorati, in uscita il 13 marzo su etichetta Columbia Records – Sony Music Italy. Il disco, disponibile in formato digitale, CD e vinile, raccoglie undici tracce scritte negli ultimi due anni, un periodo segnato da cambiamenti personali significativi, tra cui la paternità, che hanno ridefinito la prospettiva dell’autore.

Il brano presentato al Festival, “Ogni volta che non so volare”, funge da apripista per questo nuovo progetto discografico. La canzone descrive un amore universale, accogliente verso le fragilità umane e capace di offrire sostegno senza pregiudizi. Nigiotti conferma così la sua cifra stilistica, centrata su testi che esplorano le sfumature della vita quotidiana e delle relazioni, ponendosi come una delle voci più autentiche del panorama cantautorale contemporaneo.