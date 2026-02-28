Nauta 2026, inaugurata la 24esima edizione: la nautica siciliana riparte da SiciliaFiera

Inaugurata a SiciliaFiera la 24esima edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show, che punta a rilanciare la nautica siciliana con oltre 100 espositori. Una kermesse simbolo di resilienza dopo i danni del Ciclone Harry, aperta dal Ministro Nello Musumeci.

Il polo espositivo SiciliaFiera di Misterbianco accoglie da oggi la 24esima edizione di Nauta, il Mediterranean Boat Show. L’evento si articola su due weekend — dal 27 febbraio al 1° marzo e dal 5 all’8 marzo — occupando 27.000 metri quadrati con oltre 100 espositori. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, che ha rimarcato il ruolo del settore come pilastro dell’economia siciliana.

L’edizione di quest’anno assume un valore simbolico marcato: dopo i danni causati dal Ciclone Harry alle infrastrutture portuali, la fiera si propone come motore di ripartenza. Alessandro Lanzafame, direttore di Eurofiere e organizzatore, evidenzia un cambio di rotta significativo nella partecipazione: il 70% degli espositori è composto ora da cantieri diretti, segno che Nauta ha acquisito un peso specifico nazionale, superando la storica prevalenza di concessionari.

Il Ministro Musumeci ha posto l’accento sulla necessità di alleggerire il carico burocratico, citando il disegno di legge attualmente all’esame del Senato volto a facilitare le conversioni delle licenze e definire meglio i confini tra noleggio e locazione. La crescita del comparto richiede nuove competenze professionali, un tema che il Governo intende sostenere per rafforzare l’economia blu italiana.

Il prestigio della manifestazione è confermato dalla sottoscrizione di un protocollo d’intesa con Confindustria Nautica. Il presidente Piero Formenti ha espresso solidarietà alle aziende colpite dal maltempo e ha lodato il patto siglato, mirato a promuovere la cultura nautica territoriale. Lo spazio espositivo si arricchisce con il padiglione C1 dedicato alla pesca e con la presenza di Cronos, sponsor esclusivo che porta l’innovazione e il lusso di Maserati e Dongfeng, confermando la vocazione della fiera come salotto delle eccellenze.