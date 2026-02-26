Polizia Stradale Catania: controlli e denunce presso i centri revisione veicoli del territorio

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 26 Febbraio 2026 - 13:18

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli presso i centri di revisione veicoli tra Acireale e l’area etnea per garantire la sicurezza stradale e contrastare la concorrenza sleale. Gli accertamenti hanno portato al deferimento di un titolare per irregolarità nelle certificazioni e per gravi carenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il monitoraggio del territorio condotto dal Compartimento Polizia Stradale “Sicilia Orientale” prosegue con una serie di verifiche mirate alle attività connesse alla circolazione stradale. Gli interventi, eseguiti in collaborazione con il personale della Motorizzazione Civile di Catania, mirano a tutelare l’incolumità degli automobilisti e a sanzionare gli esercenti che non rispettano le normative vigenti.

Durante l’ultima operazione, la squadra di polizia giudiziaria ha riscontrato anomalie significative presso un centro revisioni situato nei pressi di Acireale. Nello specifico, i poliziotti hanno accertato che il titolare, pur essendo fisicamente assente dalla sede, aveva attestato la regolarità di un veicolo che, a un controllo successivo, presentava difformità tali da renderlo non idoneo alla circolazione secondo il Codice della Strada. L’uomo, che ricopriva il duplice ruolo di datore di lavoro e responsabile tecnico, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per le irregolarità riscontrate nelle procedure di revisione.

Oltre alle violazioni stradali, l’ispezione ha fatto emergere gravi lacune sulla sicurezza dei lavoratori. Gli agenti hanno rilevato la mancata attualizzazione del Documento di Valutazione Rischi (DVR), l’omissione delle visite mediche obbligatorie per i dipendenti e l’assenza della cartellonistica di sicurezza prescritta dalla legge.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Tags: , , , , , , , ,

Polizia di Stato: intensificati i controlli e i soccorsi sui campi da sci dell’Etna Nord

Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:29

Associazione San Marco: presentato il nuovo calendario delle donazioni di sangue a Catania

Redazione 25 Febbraio 2026 - 17:53

Catania, operazione della Guardia di Finanza in via Teocrito: sequestrati 2.000 prodotti contraffatti

Redazione 25 Febbraio 2026 - 07:46

Riforma elettorale: i dettagli della nuova bozza e il premio di maggioranza da 70 seggi

Redazione 24 Febbraio 2026 - 08:24

Comune di Catania, al via il servizio “Smart Police” con monopattini elettrici per la Polizia locale

Redazione 24 Febbraio 2026 - 08:14

Sicurezza nei locali notturni, task force della Polizia controlla discoteche a Catania: sanzioni per 15.000 euro

Redazione 23 Febbraio 2026 - 14:49

Ultimissime

Polizia Stradale Catania: controlli e denunce presso i centri revisione veicoli del territorio

Redazione 26 Febbraio 2026 - 13:18

Polizia di Stato: intensificati i controlli e i soccorsi sui campi da sci dell’Etna Nord

Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:29

Sanremo 2026, il bilancio della seconda serata: tra Nuove Proposte e campioni olimpici

Redazione 26 Febbraio 2026 - 08:22

Associazione San Marco: presentato il nuovo calendario delle donazioni di sangue a Catania

Redazione 25 Febbraio 2026 - 17:53

Sanremo 2026, debutto nel segno di Baudo e Pausini: il bilancio della prima serata

Redazione 25 Febbraio 2026 - 07:59