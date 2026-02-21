Napoli, decesso del piccolo Domenico al Monaldi: il cordoglio dell’Azienda Ospedaliera dei Colli

Il piccolo Domenico, il bambino di due anni e quattro mesi che aveva ricevuto un cuore danneggiato durante le delicate fasi di espianto, è deceduto presso l’ospedale Monaldi di Napoli. L’Azienda Ospedaliera dei Colli ha confermato la tragica notizia, esprimendo profondo cordoglio per una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica.

Si è spenta oggi, 21 febbraio 2026, la speranza per il piccolo Domenico, il bambino che da quasi due mesi lottava tra la vita e la morte a seguito di un tragico errore clinico verificatosi lo scorso 23 dicembre. Secondo quanto riferito dall’Azienda Ospedaliera dei Colli, il decesso è avvenuto a causa di un «improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche», ponendo fine a un calvario iniziato proprio con quello che doveva essere un intervento salvavita presso l’ospedale Monaldi di Napoli.

La vicenda era balzata agli onori della cronaca per la gravità dell’incidente procedurale: il cuore destinato al trapianto era arrivato nella sala operatoria del capoluogo campano già compromesso. Un errore in fase di espianto aveva infatti danneggiato l’organo, negando di fatto al piccolo paziente la possibilità di un recupero e riducendolo in fin di vita subito dopo l’operazione. Nonostante gli sforzi incessanti dei sanitari per stabilizzare il quadro clinico nei mesi successivi, le lesioni subite si sono rivelate fatali.

In una nota ufficiale, la Direzione Strategica della struttura sanitaria ha espresso il proprio dolore: «La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore». La magistratura, che aveva già avviato accertamenti sull’ipotesi investigativa di errore medico e lesioni gravissime, dovrà ora valutare l’aggiornamento del fascicolo d’indagine in relazione al decesso del minore.