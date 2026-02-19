Approvato il Decreto Bollette: 5 miliardi per il taglio dei costi energetici di famiglie e PMI

Il governo Meloni vara il piano contro il caro energia: il bonus per i vulnerabili sale a 315 euro. Previsti tagli agli oneri di sistema finanziati con un aumento dell’Irap per le società energetiche.

Un pacchetto di interventi massiccio per alleggerire la pressione fiscale sui costi energetici di famiglie e imprese. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al tanto atteso decreto legge sulle bollette, una manovra che la premier Giorgia Meloni valuta complessivamente 5 miliardi di euro.

Tra le misure più rilevanti per i consumatori domestici spicca il rafforzamento del bonus elettrico. Per le famiglie vulnerabili, ovvero quelle con ISEE fino a 10mila euro, è previsto un ulteriore contributo di 115 euro annui che, sommandosi ai 200 già esistenti, porta lo sconto totale a 315 euro. Il decreto apre inoltre alla possibilità per le aziende elettriche di applicare sconti volontari di almeno 60 euro per gli utenti con ISEE fino a 25mila euro.

Per il mondo produttivo, la manovra prevede una significativa riduzione dei costi attraverso la sterilizzazione della tassa europea sulle emissioni Ets e meccanismi di “gas release” a prezzi calmierati per le industrie energivore. Secondo le stime governative, un artigiano o un piccolo ristoratore potrà beneficiare di un risparmio medio di circa 700 euro l’anno tra luce e gas, mentre per le grandi imprese il taglio potrebbe superare i 220mila euro.

La copertura finanziaria del provvedimento arriva, in parte, da un aumento a sorpresa dell’Irap del 2% per le imprese del settore energetico. Una scelta che ha sollevato l’approvazione delle associazioni di categoria come Confindustria e Confartigianato, ma che ha incassato il giudizio critico delle opposizioni e di alcune associazioni dei consumatori, che definiscono le misure ancora insufficienti per le fasce medio-basse della popolazione.