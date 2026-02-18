Csm, Antonio Balsamo e Mariano Sciacca nominati ai vertici delle magistrature di Palermo e Catania

Il plenum di Palazzo Bachelet dà il via libera definitivo ai nuovi vertici giudiziari dell’Isola. Antonio Balsamo succede a Matteo Frasca; Mariano Sciacca nominato all’unanimità per il capoluogo etneo.

Importante avvicendamento ai vertici della magistratura siciliana. Il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha ufficializzato oggi le nomine per due degli uffici giudiziari più rilevanti del territorio, completando un tassello fondamentale per l’organizzazione della giustizia nell’Isola.

Con un voto che ha visto una sola astensione, Antonio Balsamo è stato nominato nuovo presidente della Corte d’appello di Palermo. La proposta, avanzata dalla Quinta Commissione di Palazzo Bachelet, segna il ritorno di Balsamo in un ruolo di primo piano nel distretto palermitano, dopo la sua esperienza come sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e presidente del Tribunale di Palermo.

Contestualmente, il plenum ha approvato all’unanimità la nomina di Mariano Sciacca quale nuovo presidente del Tribunale di Catania. Sciacca, magistrato di lunga esperienza già noto per il suo impegno nel distretto etneo, assumerà la guida di uno dei tribunali più impegnativi del Mezzogiorno, chiamato a gestire carichi di lavoro significativi e sfide organizzative cruciali per la legalità nel catanese.

Le nomine arrivano in un momento di particolare fermento per il sistema giudiziario nazionale e siciliano, garantendo stabilità a uffici giudiziari che ricoprono un ruolo di frontiera nel contrasto alla criminalità organizzata e nella gestione del contenzioso civile e penale.