Giustizia, è scontro totale tra Gratteri e il Governo: “Il Sì al referendum? Voto di indagati e massoni”

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 13 Febbraio 2026 - 06:55

Un’intervista infiamma la campagna referendaria: la maggioranza insorge contro Nicola Gratteri, mentre a Palazzo Bachelet si apre un fronte interno tra il Ministro e il vicepresidente Pinelli.

È una vera e propria bufera istituzionale quella scatenatasi nelle ultime ore intorno alle dichiarazioni di Nicola Gratteri. Il Procuratore di Napoli, simbolo della lotta alla ‘ndrangheta, è entrato a gamba tesa nel dibattito sul referendum per la giustizia, innescando una reazione a catena che ha coinvolto i vertici del Governo e il Consiglio Superiore della Magistratura. «Votano per il sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente»: questa la frase, pronunciata ai microfoni del Corriere della Calabria, che ha fatto saltare i nervi alla maggioranza.

La replica del Governo non si è fatta attendere. Il Guardasigilli Carlo Nordio si è detto “sconcertato”, arrivando a evocare la necessità di test psico-attitudinali per i magistrati anche a fine carriera. Durissima la presa di posizione di Matteo Salvini, che ha annunciato l’intenzione di denunciare il magistrato, mentre Ignazio La Russa ha definito le parole “inaudite e offensive”. Anche dal fronte del “No”, rappresentato da Giovanni Bachelet, è arrivata una presa di distanza: «Un commento sbagliato che porterà voti al Sì». Unico tono più pacato quello del Ministro Piantedosi, che ha invitato a contestualizzare l’espressione infelice ricordando la storia di Gratteri.

Lo scontro si è spostato rapidamente nelle stanze di Palazzo Bachelet. Il laico di Forza Italia, Aimi, ha ventilato l’azione disciplinare e il Csm ha aperto una pratica. Tuttavia, si è aperto un fronte interno anche tra il Ministro Nordio e il vicepresidente del Csm, Fabio Pinelli, costretto a smentire le accuse del Guardasigilli su una presunta giustizia disciplinare “domestica e lassista”.

In serata, ospite di Piazzapulita, Gratteri non ha fatto passi indietro, pur precisando il suo pensiero: «Non ho detto che tutti quelli che votano sì sono mafiosi, ma non si possono parcellizzare i concetti. Non mi faccio mettere a tacere dalle minacce di interrogazioni o procedimenti disciplinari. Le mie paure le ho superate 35 anni fa». Il magistrato ha ribadito il suo “No” alla riforma, considerata un favore a “ricchi e potenti” a discapito dei cittadini comuni.

Tags: , , , , , , ,

Il Papa americano: “Sì all’ascolto di gay e trans, ma le nozze restano tra uomo e donna”

Redazione 12 Febbraio 2026 - 07:50

Addio a Zichichi, il genio che portò l’antimateria in tv e rese Erice capitale della scienza

Redazione 09 Febbraio 2026 - 10:38

Alluvioni e frane, l’appello del Papa: “Solidarietà per Niscemi e il Sud flagellato dal fango”

Redazione 08 Febbraio 2026 - 13:12

Consiglio dei Ministri: confermata la data del Referendum costituzionale, integrato il quesito con gli articoli della Carta

Redazione 07 Febbraio 2026 - 13:16

Ergastolo per il delitto Mazzotti e affari a San Siro: fermato Calabrò mentre tentava di volare in Calabria

Redazione 07 Febbraio 2026 - 11:18

Milano-Cortina 2026: il Presidente Mattarella apre i XXV Giochi Olimpici Invernali nel segno dell’unità nazionale.

Alfio Musarra 06 Febbraio 2026 - 23:01

Ultimissime

Regione Siciliana, vertice di maggioranza a Palermo: al centro il riassetto della Giunta e il ruolo della DC

Redazione 13 Febbraio 2026 - 06:58

Giustizia, è scontro totale tra Gratteri e il Governo: “Il Sì al referendum? Voto di indagati e massoni”

Redazione 13 Febbraio 2026 - 06:55

Riforma al bivio: il “patto dei sindaci” vacilla e la parità di genere rischia di sparire

Redazione 12 Febbraio 2026 - 08:06

Procedimento Galvagno bis: udienza preliminare rinviata a marzo, ammessa la Regione parte civile

Redazione 12 Febbraio 2026 - 08:00

La ricetta di Bivona per la Sicilia: “Sì al Ponte e ai capitali esteri, ma il divario col Nord resta troppo ampio”

Redazione 12 Febbraio 2026 - 07:56