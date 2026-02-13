Voragine sul Lungomare: cede una botola e il traffico va in tilt. Sopralluogo del sindaco Trantino

Si apre una voragine all’altezza del civico 39: intervento d’urgenza del Comune. Strada chiusa da via Del Rotolo, oggi le verifiche tecniche per la riapertura.

Serata di disagi per la viabilità catanese lungo la costa rocciosa. L’improvviso cedimento di una botola in viale Artale Alagona, all’altezza del numero civico 39, ha causato l’apertura di una buca sull’asfalto, rendendo necessaria l’immediata interruzione del flusso veicolare sul Lungomare. Il blocco scatta dall’incrocio con via Del Rotolo in direzione di piazza Mancini Battaglia, con inevitabili rallentamenti e code che hanno interessato l’intera zona.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le pattuglie della Polizia Locale per gestire la deviazione del traffico e mettere in sicurezza l’area. Presenti per un sopralluogo d’urgenza anche il sindaco Enrico Trantino e l’assessore alla Protezione civile Daniele Bottino, giunti per verificare l’entità del danno. Lo smottamento si è verificato in un’area attigua alla zona già recintata per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione e pedonalizzazione del Lungomare, attualmente in corso.

I tecnici della manutenzione comunale, dopo una prima verifica sommaria, hanno effettuato un intervento provvisorio nella notte, riparando la crepa e rivestendola con asfalto per tamponare l’emergenza. Nella giornata odierna saranno eseguite verifiche tecniche più approfondite per accertare le cause strutturali del cedimento ed eventualmente procedere alla riapertura del percorso al flusso veicolare, garantendo la piena sicurezza agli automobilisti.