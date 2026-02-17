Notte di fuoco a Misterbianco: quattro auto distrutte dalle fiamme in piazza XXV Aprile.

Il rogo è divampato nei pressi della villa comunale di Poggio Croce. I Carabinieri acquisiscono i video delle telecamere: si segue la pista del dolo.

Un risveglio amaro per i residenti di Misterbianco, dove nella notte un incendio ha divorato quattro veicoli parcheggiati in strada. Le fiamme, visibili a distanza, hanno lambito l’area della villa comunale, scatenando il panico tra gli abitanti della zona.

L’episodio si è verificato la scorsa notte in piazza XXV Aprile, all’altezza di Poggio Croce. Secondo una prima ricostruzione, il fuoco si sarebbe propagato rapidamente tra le vetture in sosta, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Misterbianco, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nell’ipotesi investigativa, considerata la modalità con cui le fiamme hanno avvolto i mezzi, il sospetto principale è che il rogo sia di natura dolosa. I militari hanno già provveduto ad acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella piazza e nelle vie limitrofe, sperando di individuare eventuali soggetti sospetti in fuga. Al momento si attende il deposito della relazione tecnica dei Vigili del Fuoco per confermare la presenza di tracce di liquido infiammabile o altri inneschi.