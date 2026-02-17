Forza Italia Giovani Sicilia: ufficializzate le nuove nomine provinciali e regionali

Redazione 17 Febbraio 2026 - 12:27

Il segretario regionale Fabrizio Tantillo ufficializza la squadra: «Obiettivo dare voce ai territori in sinergia con il governo Schifani». Andrea Paparo alla guida di Catania, Orazio Rubino a Palermo.

Forza Italia Giovani consolida la propria struttura in Sicilia. Il movimento giovanile azzurro si riorganizza in tutte le province dell’Isola con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni e creare un raccordo diretto con l’azione di governo regionale.

Il segretario regionale di Forza Italia Giovani Sicilia, Fabrizio Tantillo, ha reso nota la nuova squadra dirigente, sottolineando come questo assetto sia il frutto di un percorso volto a potenziare l’azione politica sul territorio. La nuova organizzazione punta a raccogliere le istanze dei nuovi iscritti, lavorando in stretto supporto all’azione del Presidente della Regione Renato Schifani e in sinergia con il coordinatore regionale del partito, Marcello Caruso.

La squadra regionale vede Matteo Randazzo nel ruolo di Vice Segretario Regionale, Calogero Contino come Responsabile dell’Organizzazione, mentre Ludovica Infantino ed Emanuele Paoniti gestiranno la Comunicazione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal segretario Tantillo al segretario nazionale Simone Leoni per il supporto alla crescita della classe dirigente isolana, e al vicario regionale Gorgui Diagne per il quotidiano lavoro di rafforzamento sui territori.

Per quanto riguarda le segreterie provinciali, i nuovi volti scelti per guidare il movimento sono: Orazio Rubino (Palermo), Andrea Paparo (Catania), Santi Coniglio (Messina), Giulia Randisi (Agrigento), Daniele Pantaleo (Trapani), Naide Panepinto (Caltanissetta), Cateno Grancagnolo (Enna), Marta Messina (Siracusa) e Vincenzo Melfi (Ragusa). Per le Grandi Città, le nomine sono cadute su Giacomo Schillaci per Palermo e Antonio Barbagallo per Catania.

