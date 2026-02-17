Carnevale di Acireale, prosegue la festa: sfilate, musica e diretta Rai Radio 2

Oltre 21mila presenze nel weekend nonostante il freddo. La kermesse si allunga: recupero previsto per sabato e domenica prossima. Riflettori puntati su Piazza Duomo con Salvo La Rosa e la diretta di Rai Radio 2.

Il “più bel Carnevale di Sicilia” sfida le incertezze del meteo e si prepara al gran finale. Dopo un fine settimana da record, la manifestazione acese mette in campo i suoi pezzi pregiati, tra satira, arte e intrattenimento nazionale.

Il terzo fine settimana del Carnevale di Acireale si è chiuso con un bilancio estremamente positivo: oltre 21mila paganti hanno affollato il circuito, nonostante un clima invernale che ha messo a dura prova carristi e organizzatori. Le maestranze acesi, vere anime della festa, hanno dimostrato ancora una volta la loro maestria nel proteggere le monumentali opere in cartapesta dalle insidie del tempo, permettendo il regolare svolgimento delle sfilate.

Secondo le previsioni, il maltempo sembra aver concesso una tregua definitiva, giusto in tempo per gli appuntamenti clou. A differenza della programmazione originaria, la kermesse non si chiuderà oggi: per recuperare le date penalizzate dalla pioggia nelle scorse settimane, la Fondazione ha annunciato un’appendice per sabato e domenica prossimi, giornata in cui avverrà la premiazione ufficiale. Il programma odierno è densissimo: dopo il “Carnival Circus” mattutino alla Villa Belvedere, i carri allegorico-grotteschi inizieranno la sfilata alle ore 15:00, accompagnati dalle maschere isolate.

Piazza Duomo sarà il cuore pulsante della serata. Alle 18:00 l’appuntamento con “Cuntimmilla”, seguito alle 20:00 dal prestigioso collegamento nazionale con “Caterpillar” su Rai Radio 2 per la campagna sul risparmio energetico “M’illumino di meno”. La serata proseguirà con la comicità di Salvo La Rosa e Giuseppe Castiglia nello show “Insieme… a Carnevale”, per poi chiudersi a ritmo di musica con il Dance2Dance. Per chi non potrà essere presente, la diretta streaming sui canali de “La Sicilia” garantirà una copertura integrale dell’evento a partire dalle 16:00.