“Occhio alle truffe”, incontro informativo a Catania con Poste Italiane e Comune

Occhio alle truffe: incontro a Catania con Poste Italiane e Comune per imparare a riconoscere e prevenire le frodi

Mercoledì 18 febbraio alle ore 16, presso la Sala Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania (via Vittorio Emanuele II 121), si terrà l’incontro “Occhio alle truffe”, organizzato da Poste Italiane in collaborazione con il Comune di Catania.

L’appuntamento è pensato per aiutare i cittadini a orientarsi tra le principali insidie legate a raggiri e frodi, soprattutto nell’ambiente digitale. Durante l’incontro, gli esperti del Fraud Prevention Center e di Educazione Digitale di Poste Italiane illustreranno, con esempi pratici, come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come e perché proteggere i dati in rete e come tutelare la sicurezza dei dispositivi utilizzati quotidianamente.

È prevista la presenza del sindaco di Catania Enrico Trantino, dei rappresentanti della Polizia Postale e di Poste Italiane.