“Occhio alle truffe”, incontro informativo a Catania con Poste Italiane e Comune

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 16 Febbraio 2026 - 15:56
Truffe telefoniche - (cataniaoggi.it-web)

Truffe telefoniche - (cataniaoggi.it-web)

Occhio alle truffe: incontro a Catania con Poste Italiane e Comune per imparare a riconoscere e prevenire le frodi

Mercoledì 18 febbraio alle ore 16, presso la Sala Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania (via Vittorio Emanuele II 121), si terrà l’incontro “Occhio alle truffe”, organizzato da Poste Italiane in collaborazione con il Comune di Catania.

L’appuntamento è pensato per aiutare i cittadini a orientarsi tra le principali insidie legate a raggiri e frodi, soprattutto nell’ambiente digitale. Durante l’incontro, gli esperti del Fraud Prevention Center e di Educazione Digitale di Poste Italiane illustreranno, con esempi pratici, come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come e perché proteggere i dati in rete e come tutelare la sicurezza dei dispositivi utilizzati quotidianamente.

È prevista la presenza del sindaco di Catania Enrico Trantino, dei rappresentanti della Polizia Postale e di Poste Italiane.

Tags: , , , , ,

Catania, arrestato 28enne per resistenza e danneggiamento aggravato in via Dusmet

Redazione 16 Febbraio 2026 - 14:53

Enrico Brignano a Messina: al via la vendita dei biglietti per lo spettacolo “Bello di mamma!”

Redazione 16 Febbraio 2026 - 12:53

Catania, controlli a Nesima: la Polizia arresta un 63enne per spaccio di crack

Redazione 16 Febbraio 2026 - 12:47
Metro di Brescia

Mobilità metropolitana: presentato lo studio di prefattibilità per il Trasporto rapido di massa a Catania

Redazione 16 Febbraio 2026 - 09:29

Catania, controlli interforze nel weekend: identificate 319 persone e denunciati 5 parcheggiatori abusivi

Redazione 16 Febbraio 2026 - 07:27

Catania, ferimento con arma da fuoco in via Capo Passero: 23enne operato al Garibaldi

Redazione 15 Febbraio 2026 - 22:26

Ultimissime

Truffe telefoniche - (cataniaoggi.it-web)

“Occhio alle truffe”, incontro informativo a Catania con Poste Italiane e Comune

Redazione 16 Febbraio 2026 - 15:56

Catania, arrestato 28enne per resistenza e danneggiamento aggravato in via Dusmet

Redazione 16 Febbraio 2026 - 14:53

Ciclone Harry, la Premier Meloni a Niscemi: pronti 150 milioni e un Commissario per la ricostruzione

Redazione 16 Febbraio 2026 - 13:40

Enrico Brignano a Messina: al via la vendita dei biglietti per lo spettacolo “Bello di mamma!”

Redazione 16 Febbraio 2026 - 12:53

Catania, controlli a Nesima: la Polizia arresta un 63enne per spaccio di crack

Redazione 16 Febbraio 2026 - 12:47