Catania, controlli interforze nel weekend: identificate 319 persone e denunciati 5 parcheggiatori abusivi

Task force di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale tra piazza Bellini e il Castello Ursino. Pugno duro contro i parcheggiatori abusivi: nove sanzionati, cinque denunciati per violazione del Dacur.

Un dispositivo capillare ha presidiato il cuore della città per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza stradale durante il fine settimana. Elevate decine di multe, sequestrati veicoli e monitorati i luoghi di maggiore aggregazione giovanile.

Fine settimana all’insegna della legalità nel centro storico di Catania, dove un articolato servizio di controllo interforze, disposto con ordinanza del Questore, ha presidiato le zone nevralgiche della movida. L’operazione, coordinata dalla Polizia di Stato con il supporto di Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Esercito Italiano (operazione “Strade Sicure”) e Polizia Scientifica, ha interessato le aree tra piazza Bellini, via Etnea, via Gemmellaro e il quartiere del Castello Ursino.

Il bilancio complessivo delle attività parla di un monitoraggio serrato: sono state identificate 256 persone dalla Polizia e altre 63 dall’Arma dei Carabinieri, per un totale di oltre 300 soggetti controllati. Di questi, 43 risultavano avere precedenti penali. Sul fronte della viabilità, i controlli su 150 veicoli hanno portato a 37 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, tra cui guida senza casco, mancata assicurazione e omessa revisione, con il sequestro di diversi mezzi.

Particolare attenzione è stata rivolta al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Gli agenti della Polizia di Stato hanno setacciato piazza Manganelli, piazza Borsellino e piazza Stesicoro, fermando nove soggetti, tutti catanesi e già noti per la medesima attività illecita. Nell’ipotesi investigativa, cinque di loro sono stati denunciati in stato di libertà per la violazione del Dacur (il cosiddetto “Daspo Urbano”), avendo ignorato il divieto di stazionamento imposto dal Questore. Un sesto individuo è stato invece deferito per la violazione del divieto di ritorno nel comune di Catania.

Parallelamente, i Carabinieri della Compagnia di Piazza Dante hanno operato in piazza Federico di Svevia e largo Rosolino Pilo con l’ausilio di etilometri e drug-test, sanzionando condotte pericolose alla guida e vigilando contro lo spaccio di stupefacenti. L’attività preventiva ha permesso di evitare disordini e sosta selvaggia nei pressi dei siti storici, garantendo a turisti e cittadini un sereno svolgimento delle serate notturne.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.