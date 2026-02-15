Catania, ferimento con arma da fuoco in via Capo Passero: 23enne operato al Garibaldi

Redazione 15 Febbraio 2026 - 22:26

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro: colpito a un braccio, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

Notte di violenza alla periferia di Catania. Un ragazzo di 23 anni è finito in ospedale con una ferita d’arma da fuoco al termine di un episodio su cui stanno facendo luce le forze dell’ordine.

I fatti si sarebbero verificati la scorsa notte nel quartiere di San Giovanni Galermo, e precisamente in via Capo Passero, zona già nota alle cronache locali. Secondo quanto emerso dalle prime frammentarie informazioni, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una sparatoria le cui motivazioni sono ancora tutte da accertare. Il 23enne è stato raggiunto da un proiettile a un braccio.

Soccorso e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, il ragazzo è stato immediatamente preso in carico dai medici e sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre la lesione e scongiurare complicazioni. Al momento, secondo quanto trapela da fonti sanitarie, il paziente si trova ricoverato in prognosi riservata, anche se le sue condizioni generali vengono definite stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla vicenda vige il massimo riserbo investigativo. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto per comprendere se si sia trattato di un agguato mirato o di un litigio degenerato. Nell’ipotesi investigativa, non si esclude alcuna pista. Al vaglio ci sono anche eventuali testimonianze e le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che potrebbero aver ripreso le fasi concitate del ferimento o la fuga di chi ha esploso i colpi.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.

