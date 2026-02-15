Targa regolare ma telaio “sporco”: gazzelle dei Carabinieri intercettano scooter rubato in Corso Martiri

Il motociclo circolava con targa “pulita” ma telaio contraffatto: i Carabinieri scoprono il riciclaggio durante i controlli notturni. L’uomo era già sottoposto al divieto di dimora.

Operazione notturna del Nucleo Radiomobile nel cuore della città: recuperato un mezzo rubato mesi fa e deferito un pregiudicato per riciclaggio e violazione delle misure cautelari.

Il presidio costante del territorio catanese, garantito dalle “gazzelle” dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile, ha portato a un importante risultato sul fronte del contrasto ai reati contro il patrimonio. Durante un servizio di pattugliamento notturno nella zona di corso Martiri della Libertà, i militari hanno intercettato un motociclo sospetto in transito, decidendo di procedere immediatamente al controllo del conducente.

A bordo del mezzo si trovava un 43enne residente nel Siracusano, volto già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Catania, oltre all’obbligo di firma. Nonostante la targa applicata allo scooter risultasse formalmente regolare ai primi accertamenti, l’occhio esperto dei Carabinieri ha spinto i militari a una verifica più approfondita sul numero di telaio.

Il riscontro nelle banche dati, effettuato in sinergia con la Centrale Operativa, ha svelato la verità: il telaio era riconducibile a un veicolo rubato nei mesi precedenti. Sulla base degli elementi raccolti, il 43enne è stato denunciato non solo per la violazione delle restrizioni a cui era sottoposto, ma anche per il reato di riciclaggio. L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro penale del motociclo per consentire ulteriori accertamenti tecnici.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.