Sabato di sangue sulla Catania-Paternò: scontro fatale davanti a Etnapolis, muore un ragazzo

Redazione 15 Febbraio 2026 - 09:18

Violento impatto nel territorio di Belpasso in direzione Paternò: traffico paralizzato e lunghe code. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e 118.

Ancora sangue sulle strade siciliane. Un gravissimo incidente stradale si è consumato nella serata di ieri lungo la statale 121, confermando la pericolosità di un’arteria già tristemente nota per numerosi episodi analoghi.

Il sinistro, che ha coinvolto due autovetture scontratesi per cause ancora in fase di accertamento, è avvenuto nel territorio di Belpasso, precisamente all’altezza del centro commerciale Etnapolis. L’impatto, avvenuto lungo la carreggiata in direzione Paternò, è stato estremamente violento e non ha lasciato scampo a uno dei conducenti. La vittima è un giovane del quale, al momento, non sono state ancora rese note le generalità in attesa del completamento delle procedure di identificazione e del contatto con i familiari.

Sul luogo della tragedia sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per estrarre i coinvolti dalle lamiere, i Carabinieri per i rilievi di rito e il personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. La circolazione stradale è rimasta temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, causando pesanti rallentamenti e chilometri di code in entrambi i sensi di marcia.

