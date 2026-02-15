Tajani sceglie Minardo per le liste: il “pontiere” dei Berlusconi

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 15 Febbraio 2026 - 09:26

Nino Minardo

Incarico nazionale al deputato ragusano per i rapporti federativi e le liste civiche. La nomina, benedetta dalla famiglia Berlusconi, rimescola le carte in vista delle Regionali 2027.

Non un semplice ritorno nei ranghi, ma una scalata silenziosa verso i vertici. Antonio Tajani affida a Nino Minardo le chiavi delle alleanze e delle liste, mandando un messaggio sibillino alla leadership del Governatore Schifani.

La risposta di Antonio Tajani alle turbolenze siciliane arriva a un mese dalla sua visita nell’Isola e ha il volto di Nino Minardo. Il deputato ragusano, già segretario della Lega in Sicilia e attuale presidente della commissione Difesa alla Camera, è stato nominato responsabile nazionale per i rapporti federativi e con le liste civiche. Un ruolo che, alla vigilia di amministrative e regionali, gli conferisce un potere di veto e di proposta tutt’altro che trascurabile.

Minardo, classe 1978, ha tessuto la sua tela lontano dai riflettori delle faide interne. Secondo fonti parlamentari, decisivo sarebbe stato l’appoggio di Fedele Confalonieri e un confronto diretto con Marina Berlusconi, nel solco di quel rinnovamento della classe dirigente chiesto dalla famiglia del Cavaliere. “Serve più centro”, aveva dichiarato Minardo al suo rientro in Forza Italia, e oggi quella visione sembra diventare l’asse portante della strategia nazionale di Tajani per blindare la Sicilia, pur senza sbilanciarsi ancora sul bis per Renato Schifani.

La nomina apre scenari interessanti per l’Mpa di Raffaele Lombardo. I rapporti tra Minardo e l’ex Governatore sono antichi e solidi, e il nuovo incarico potrebbe offrire una sponda agli autonomisti per uscire dall’angolo dello scontro permanente con la giunta regionale. Nonostante il tradizionale riserbo di Lombardo, l’ascesa di Minardo – che vanta contatti trasversali da Fratelli d’Italia (con Luca Sbardella e i vertici vicini a La Russa) fino ai centristi di Adriano Frinchi – appare come una seria ipoteca sulle Regionali 2027. Tra i corridoi dell’Ars, l’attenzione delle segreterie è massima: i movimenti attorno alla commissione Difesa suggeriscono che il “centro di gravità” forzista si stia spostando.

Tags: , , , , , , ,

Fiumi in piena e fango: la Calabria trema con 500 evacuati, in Sicilia vento record e danni

Redazione 14 Febbraio 2026 - 09:54

Regione Siciliana: riparte il confronto nel centrodestra, la DC verso il rientro nell’esecutivo

Redazione 14 Febbraio 2026 - 09:28

Regione Siciliana, vertice di maggioranza a Palermo: al centro il riassetto della Giunta e il ruolo della DC

Redazione 13 Febbraio 2026 - 06:58

Riforma al bivio: il “patto dei sindaci” vacilla e la parità di genere rischia di sparire

Redazione 12 Febbraio 2026 - 08:06

Procedimento Galvagno bis: udienza preliminare rinviata a marzo, ammessa la Regione parte civile

Redazione 12 Febbraio 2026 - 08:00

La ricetta di Bivona per la Sicilia: “Sì al Ponte e ai capitali esteri, ma il divario col Nord resta troppo ampio”

Redazione 12 Febbraio 2026 - 07:56

Ultimissime

Tajani sceglie Minardo per le liste: il “pontiere” dei Berlusconi

Redazione 15 Febbraio 2026 - 09:26

Sabato di sangue sulla Catania-Paternò: scontro fatale davanti a Etnapolis, muore un ragazzo

Redazione 15 Febbraio 2026 - 09:18

Targa regolare ma telaio “sporco”: gazzelle dei Carabinieri intercettano scooter rubato in Corso Martiri

Redazione 15 Febbraio 2026 - 09:13

Il sindaco di Misterbianco Corsaro sbarca a Roma: guiderà la Commissione Anci per lo sviluppo del Sud

Redazione 14 Febbraio 2026 - 19:12

Pesce congelato venduto per fresco e bombole illegali: raffica di denunce nei ristoranti della Catania bene

Redazione 14 Febbraio 2026 - 18:42