Catania, controlli a Nesima: la Polizia arresta un 63enne per spaccio di crack

Il pregiudicato intercettato dagli agenti del Commissariato Nesima in via San Zenone. Sequestrati stupefacenti e denaro in contanti, ritenuti provento dello spaccio.

Non ha fatto in tempo a consegnare le dosi già pronte per il mercato del crack. Un uomo di 63 anni, volto noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dalla Polizia durante un servizio mirato al contrasto dell’illegalità diffusa nelle periferie catanesi.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nesima, che hanno intercettato l’uomo nella zona di Trappeto Nord. Il 63enne è stato avvistato in sella a una moto di grossa cilindrata mentre percorreva via San Zenone, a ridosso di una nota piazza di spaccio della zona. Gli uomini della squadra investigativa, riconoscendolo per i suoi specifici precedenti penali in materia di stupefacenti, hanno deciso di procedere immediatamente a un controllo approfondito.

L’intuizione dei poliziotti ha trovato riscontro durante la perquisizione: nelle tasche del giubbotto dell’uomo sono state rinvenute diverse dosi di crack, già confezionate in buste di plastica e pronte per la cessione. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato una somma di denaro in banconote di piccolo taglio, considerata nell’ipotesi investigativa come il guadagno dell’attività illecita appena svolta.

L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’avvenuto fermo per i successivi adempimenti di legge.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.