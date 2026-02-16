Ciclone Harry, la Premier Meloni a Niscemi: pronti 150 milioni e un Commissario per la ricostruzione

La Premier in visita nella “zona rossa” del comune nisseno: nominato un Commissario straordinario per velocizzare i cantieri. «Risposta rapida e confronto aperto con il territorio».

«Per il comune di Niscemi abbiamo erogato 150 milioni di euro». È un messaggio di concretezza quello che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha voluto portare personalmente in Sicilia, recandosi oggi sui luoghi maggiormente colpiti dal maltempo.

La Premier ha effettuato un sopralluogo nella cosiddetta “zona rossa”, l’area del territorio niscemese devastata dal passaggio del Ciclone Harry nei giorni scorsi. Durante un punto stampa al termine della visita, Meloni ha rivendicato la velocità di reazione del suo esecutivo di fronte a una catastrofe naturale di tale portata: «Stiamo dando una risposta complessiva a tutti i territori coinvolti», ha affermato la Presidente, ribadendo l’impegno dello Stato a non lasciare sole le amministrazioni locali nella difficile conta dei danni.

Oltre allo stanziamento economico immediato, destinato alle opere di messa in sicurezza e al ripristino dei servizi essenziali, la strategia del Governo prevede una gestione centralizzata ma sensibile alle istanze locali. A tal fine, è stata confermata la nomina di un Commissario straordinario per Niscemi, una figura tecnica che avrà il compito di tagliare i tempi della burocrazia per far partire i lavori nel minor tempo possibile. Tuttavia, la Premier ha precisato che la ricostruzione non sarà un’imposizione: «Vorrei che il confronto fosse partecipato», ha sottolineato, aprendo al dialogo con associazioni di categoria e cittadini per garantire che i fondi rispondano alle reali esigenze della comunità ferita.