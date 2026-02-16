Enrico Brignano a Messina: al via la vendita dei biglietti per lo spettacolo “Bello di mamma!”

Lo showman romano approda in Sicilia il 24 marzo 2026. Un viaggio comico tra nostalgia dell’infanzia e le sfide del presente, tra intelligenza artificiale e contraddizioni moderne.

Ironia, talento ed energia travolgente. Enrico Brignano scalda i motori per il suo nuovo tour siciliano, promettendo una serata di riflessione e risate attraverso l’abbraccio rassicurante delle origini.

Da oggi sono ufficialmente disponibili i nuovi biglietti per l’attesissimo one man show di Enrico Brignano, intitolato “Bello di mamma!”, in programma il 24 marzo 2026 al Palarescifina di Messina. L’evento, prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni e promosso in Sicilia da Giuseppe Rapisarda Management, rappresenta una nuova opportunità per il pubblico isolano di vivere dal vivo il carisma di uno degli attori più amati d’Italia. I tagliandi sono già acquistabili online su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.

Al centro dello spettacolo, scritto da Brignano insieme a un team di autori composto da Cutrona, D’Angelo, Federico e Parenti, c’è un’idea potente: il bisogno universale di tornare a quell’abbraccio ancestrale che da bambini ci faceva sentire al sicuro. Brignano parte dall’immagine della voce materna che risolveva le paure e dei pomeriggi passati davanti ai cartoni animati, per costruire un’osservazione tagliente sul presente. In un’epoca dominata da tecnologie onnipresenti, notizie allarmanti e le sfide dell’Intelligenza Artificiale, la risata di Brignano diventa l’unico antidoto possibile per ritrovare equilibrio nel caos contemporaneo.

“Bello di mamma!” segna un ritorno alle origini del one man show, dove il racconto personale si trasforma in collettivo attraverso emozioni e fragilità riconoscibili. Ad arricchire la messa in scena, Brignano sarà accompagnato sul palco da un’orchestra di 10 elementi e due coriste. Le musiche sono curate da Andrea Perrozzi, mentre le scene portano la firma di Marco Calzavara, per uno spettacolo che promette di coniugare umorismo e tenerezza in una narrazione scenica di alto livello.