Barack Obama chiarisce sui social: Nessuna prova di contatti alieni durante la mia presidenza

Barack Obama frena l’entusiasmo dei sostenitori delle teorie ufologiche, chiarendo definitivamente la propria posizione sulla possibile presenza di visitatori extraterrestri sulla Terra. L’ex Presidente degli Stati Uniti ha utilizzato i propri canali social per spegnere il clamore mediatico suscitato da alcune sue recenti dichiarazioni rilasciate durante un’intervista in un podcast.

«Non ho mai visto prove durante la mia presidenza di contatti con noi da parte degli extraterrestri. Veramente!», ha scritto Barack Obama su Instagram, postando la clip della dichiarazione originaria per evitare ulteriori fraintendimenti. L’ex inquilino della Casa Bianca ha spiegato che, pur volendo rispettare lo spirito scherzoso del botta e risposta con l’intervistatore, è necessario riportare il dibattito su un piano di realtà statistica e scientifica.

Pur ammettendo che, data la vastità dell’universo, esistano buone probabilità che vi sia vita “là fuori”, Obama ha sottolineato come le distanze tra i sistemi solari rendano estremamente bassa la possibilità di visite aliene sul nostro pianeta. L’ex leader ha inoltre smentito categoricamente le leggende metropolitane riguardanti l’Area 51: «Gli alieni non sono conservati lì, non c’è una struttura sotterranea, a meno che non vi sia un’enorme cospirazione per tenerla nascosta persino al Presidente degli Stati Uniti».

Le parole di Obama giungono dopo che, alla domanda su quale fosse il primo quesito a cui avrebbe voluto risposta una volta eletto, aveva replicato ridendo: «Dove sono gli alieni?». Una battuta che ha scatenato interpretazioni fantasiose su scala globale, costringendo il 44° Presidente a una smentita ufficiale che ribadisce l’assenza di prove concrete nei file segreti del governo americano durante il suo doppio mandato.