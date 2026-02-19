Belpasso, tragico incidente sulla SS 121, muore 29enne

Redazione 19 Febbraio 2026 - 17:49

Un tragico schianto ha macchiato di sangue l’asfalto della Strada Statale 121 Catania-Paternò. Nella tarda serata di ieri, un violento scontro tra un’autovettura e due motociclette ha provocato la morte di un giovane di 25 anni, residente a Belpasso.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente avvenuto nel territorio di Belpasso, un giovane, nativo di Misterbianco, è deceduto sul colpo a causa del violento impatto. Il conducente della seconda motocicletta coinvolta nel sinistro ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

Sono rimaste miracolosamente illese le persone a bordo dell’auto, una donna di 70 anni e la figlia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Belpasso, ai quali è affidato il compito di eseguire i rilievi tecnici necessari per accertare l’esatta dinamica del tragico scontro.

La notizia della scomparsa del giovane ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza di un’arteria stradale già nota per la sua pericolosità. In questo momento di dolore, la priorità resta la verifica delle responsabilità e il supporto alle famiglie colpite da questo drammatico evento.

