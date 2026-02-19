Scuola, Flc Cgil Sicilia: al via il tour provinciale per la valorizzazione del personale ATA

La scuola siciliana accende i riflettori su una componente vitale ma spesso trascurata del sistema d’istruzione. È partito oggi da Palermo, presso l’I.C. “De Gasperi – Pecoraro”, un ciclo di incontri promosso dalla Flc Cgil Sicilia interamente dedicato alla valorizzazione del personale ATA. L’iniziativa, che toccherà tutte le province dell’Isola tra febbraio e marzo, mira a rimettere al centro del dibattito nazionale le figure di assistenti amministrativi, tecnici, collaboratori scolastici e DSGA.

Il convegno inaugurale, dal titolo “ATA al centro della scuola di oggi”, ha visto il confronto diretto tra i lavoratori e i vertici delle istituzioni. Tra i relatori di rilievo nazionale figurano Maria Vittoria Marongiu (ARAN), Davide D’Amico (MIM) e Filippo Serra (USR Sicilia), con le conclusioni affidate alla segretaria generale nazionale della FLC CGIL, Gianna Fracassi. Secondo Fabio Cirino, segretario generale della Flc Cgil Palermo, l’obiettivo è superare la fredda logica dei numeri per far emergere le criticità reali e la crescente complessità che il personale deve gestire quotidianamente.

Il segretario regionale Adriano Rizza ha denunciato un progressivo processo di marginalizzazione del settore, evidenziando come la carenza strutturale di organico e l’aumento dei carichi di lavoro stiano mettendo a dura prova il funzionamento amministrativo e organizzativo delle scuole. Per il sindacato, senza il contributo del personale ATA non sarebbe possibile garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione. La mobilitazione punta dunque a una maggiore valorizzazione economica e professionale, contrastando il ricorso sistematico al precariato per costruire un percorso di rivendicazione solido e condiviso in tutta la Sicilia.