Salmo, ufficializzate le date in Sicilia: ad agosto concerti a Catania e Palermo

L’estate musicale siciliana si prepara ad accogliere uno degli artisti più incisivi della scena rap italiana. Salmo ha ufficializzato due nuove date nell’Isola per il suo tour estivo: il 9 agosto si esibirà alla Villa Bellini di Catania e l’11 agosto al Velodromo di Palermo, appuntamenti di punta del prestigioso cartellone del Wave Summer Music.

Il tour, una produzione targata Vivo Concerti con le tappe siciliane promosse da Giuseppe Rapisarda Management, vedrà l’artista calcare i palchi dei maggiori festival nazionali tra i mesi di giugno e agosto. Da Perugia a Montesilvano, passando per Ferrara, Legnano, Bari, Pordenone e Roccella Ionica, Salmo riafferma la vitale importanza della dimensione dal vivo, pronto a sprigionare tutta l’energia del suo repertorio e a mantenere una solida connessione con il pubblico lungo tutta la penisola.

Le novità live si intrecciano con l’attualità discografica: è da poco disponibile “CRACKERS”, il nuovo singolo accompagnato dal video ufficiale. Il brano rappresenta il secondo di tre inediti che andranno ad arricchire “HELLVISBACK 10 YEARS LATER”, l’atteso progetto in uscita il 3 aprile per Sony Music Italy. Un’opera che celebra il traguardo decennale dell’iconico album del 2016, proiettando contemporaneamente l’artista verso un nuovo fondamentale snodo creativo. Con “CRACKERS”, Salmo lancia un vero e proprio manifesto di indipendenza artistica, scagliandosi contro le ipocrisie, le gerarchie e i falsi miti del rap odierno, rivendicando l’autenticità a discapito della mera apparenza. Anche il videoclip, curato da Bogdan ‘Chilldays’ Plakov ed Edoardo Bolli, esalta questa attitudine underground senza filtri o distrazioni cromatiche.

Per assicurarsi un posto ai concerti, i fan potranno accedere alla prevendita esclusiva su Ticketone.it a partire dalle ore 14:00 di venerdì 20 febbraio, finestra che resterà aperta per i successivi cinque giorni. Dalle ore 11:00 di mercoledì 25 febbraio, i biglietti saranno acquistabili anche sugli altri circuiti online e presso i punti vendita fisici autorizzati. L’organizzazione raccomanda caldamente di diffidare dai canali di secondary ticketing, declinando ogni responsabilità per acquisti effettuati fuori dalla rete ufficiale.