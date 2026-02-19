Dallo stadio agli Scavi: Nino D’Angelo chiude il tour a Pompei. Domani il concerto a Catania

L’ex “caschetto biondo” annuncia l’ultima data de ‘I miei meravigliosi anni ’80… bis!’ il 27 giugno 2026 nell’Anfiteatro romano. Domani l’abbraccio con il pubblico di Catania.

Un sogno inseguito per vent’anni che finalmente diventa realtà. Nino D’Angelo celebrerà il mezzo secolo di una carriera leggendaria in uno dei luoghi più suggestivi e carichi di storia al mondo: l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei.

L’appuntamento, fissato per il 27 giugno 2026, rappresenterà l’atto conclusivo del fortunato progetto “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. Per il cantautore napoletano, la scelta di Pompei non è solo estetica ma profondamente culturale: «È un punto d’arrivo, un luogo di alta cultura dove arriva gente da tutto il mondo. Per me è come quando andai al San Carlo», ha dichiarato l’artista, visibilmente emozionato per un traguardo che definisce “una chiusura fortissima”.

Lo spettacolo promette di essere un viaggio multisensoriale tra musica, immagini e racconti, ripercorrendo i brani simbolo che hanno segnato intere generazioni, dai successi iconici degli anni ’80 fino alle produzioni più recenti. Il tour, che segue i trionfi sold-out del 2025, si conferma un successo straordinario di pubblico e critica.

Domani la tappa a Catania

Prima di approdare nella suggestione senza tempo di Pompei, Nino D’Angelo proseguirà il suo viaggio nei principali palasport italiani con una scaletta rinnovata. Cresce l’attesa in Sicilia per la tappa di domani, 20 febbraio, quando l’artista salirà sul palco di Catania per riabbracciare i fan dell’Isola. Successivamente il tour toccherà Bari (5 marzo), Bologna (7 marzo), Milano (19 marzo) ed Eboli (11 aprile, già sold-out), in un crescendo di emozioni che culminerà nel cuore degli Scavi.