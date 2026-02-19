Ramacca, coltello in auto: intervento dei Carabinieri

Vasta operazione di prevenzione a Ramacca: un uomo denunciato per porto di oggetti atti ad offendere e segnalato per possesso di droga, controllate 48 persone e 18 veicoli.

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa nel territorio etneo. A Ramacca, i militari della Compagnia di Palagonia, con il supporto del 12° Reggimento “Sicilia”, hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato sia alla tutela dell’ordine pubblico sia al rispetto delle norme del Codice della Strada.

Nel corso dell’operazione è stato denunciato un 31enne del posto che, sulla base degli elementi raccolti e ancora al vaglio dell’autorità giudiziaria, è ritenuto responsabile del reato di porto di oggetti atti ad offendere.

L’uomo, transitando in via Lecce, avrebbe tentato di sottrarsi al controllo accelerando bruscamente e cambiando direzione alla vista dei militari impegnati in un posto di blocco. Un comportamento che non è passato inosservato: i Carabinieri lo hanno immediatamente raggiunto e sottoposto a identificazione e successiva perquisizione personale e veicolare.

All’interno del portaoggetti dell’auto è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo 20 centimetri. Inoltre, nella tasca dei pantaloni del 31enne è stata trovata una dose di marijuana, circostanza che ha comportato la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

L’attività rientra in un più ampio piano di controllo del territorio che ha visto l’ispezione di 3 esercizi pubblici, l’identificazione di 48 persone e la verifica di 18 veicoli, con l’obiettivo di prevenire reati e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Le persone coinvolte sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza. Chiunque voglia esercitare il diritto di replica può farlo nei modi e nei termini previsti dalla legge.