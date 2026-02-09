Venticinque anni di donazioni: il San Marco cambia look per vincere la sfida contro il calo del sangue

San Marco Donatori di Sangue, un nuovo logo per i 25 anni di attività: venerdì 13 febbraio la presentazione ufficiale e la premiazione del vincitore.

Venticinque anni di impegno costante, migliaia di sacche raccolte e una missione che non conosce sosta: salvare vite umane. L’Associazione Donatori Sangue “San Marco” di Catania si appresta a tagliare il traguardo del quarto di secolo e, per celebrare degnamente l’anniversario del prossimo 15 febbraio, ha deciso di rinnovare la propria identità visiva. Venerdì 13 febbraio, alle ore 09:30, presso la sede storica di via Ofelia 35, verrà ufficialmente presentato il nuovo logo dell’ente.

L’immagine grafica è il frutto di un concorso di idee fortemente voluto dal direttivo per stimolare una riflessione collettiva sul valore della donazione. Alla cerimonia prenderanno parte il presidente dell’associazione, il cav. Giuseppe Mario Frezza, insieme ai membri del consiglio direttivo e all’autore del progetto grafico vincitore, al quale verrà consegnato un premio in denaro di 1.500 euro. La partecipazione al contest è stata massiccia, con una risposta particolarmente significativa da parte delle nuove generazioni, segno di una sensibilità diffusa che resiste nonostante le difficoltà del periodo.

«Un segnale questo – dice il presidente dell’associazione – che ci fa capire come una buona parte della città si attenta a tematiche come la donazione, soprattutto in un momento in cui a Catania, come in tutta Italia, diminuiscono le donazioni. Ma agire è la nostra mission e continueremo a operare affinché si possa dare a Catania speranza in tema di donazione», conclude il presidente». La presentazione del nuovo logo rappresenta, dunque, non solo una celebrazione del passato, ma un nuovo punto di partenza per incrementare la cultura del dono sul territorio etneo.