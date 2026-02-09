Torre del Grifo torna a casa: domani il bonifico decisivo di Grella, poi via ai lavori sui campi

Catania FC, scatta l’ora di Torre del Grifo: Pelligra finanzia l’acquisto, il Village sarà patrimonio del club. Intanto sale la febbre per il match col Cerignola.

Il conto alla rovescia è terminato. Il Catania FC è pronto a compiere il passo decisivo per riappropriarsi della sua casa storica: Torre del Grifo. Mentre il patron Ross Pelligra posticiperà il suo arrivo in città a dopo la metà del mese – verosimilmente in tempo per il recupero contro il Trapani – la macchina amministrativa del club non si è fermata. Il Consiglio d’Amministrazione ha pianificato ogni dettaglio finanziario e burocratico, conferendo al vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella i pieni poteri per formalizzare l’operazione.

La data cerchiata in rosso è domani, 10 febbraio. Sarà Grella a ordinare il bonifico del saldo finale (la cifra nota è di 4,9 milioni di euro) a favore della Curatela fallimentare, rispettando le scadenze fissate dopo l’aggiudicazione provvisoria dello scorso ottobre. Un dettaglio fondamentale emerge dalla strategia societaria: sebbene le risorse provengano dalle casse dell’imprenditore siculo-australiano, Torre del Grifo sarà intestata direttamente al Catania FC, diventando così un asset patrimoniale del club e non una proprietà personale del presidente.

Tuttavia, il versamento del saldo non coinciderà con l’immediata apertura dei cancelli. Saranno necessari circa 10 giorni di verifiche tecniche e passaggi burocratici da parte della Curatela prima della consegna ufficiale delle chiavi, prevista realisticamente dal 20 febbraio in poi. Solo allora potranno partire i lavori di restauro, già finanziati dal CdA con un budget dedicato. La priorità sarà data alla parte sportiva: ingresso, parcheggi, spogliatoi e, soprattutto, il ripristino dei campi e degli impianti di irrigazione. Per rivedere il manto erboso in condizioni ottimali serviranno circa due mesi, portando l’agibilità proiettata verso il 20 aprile.

Se i tempi non consentiranno alla prima squadra di usufruire del centro per il finale di stagione (salvo un’eventuale appendice ai play-off), l’obiettivo è avere la struttura pronta per la preparazione estiva, che potrebbe dividersi tra una fase in ritiro (opzione Norcia) e il ritorno alla base a Mascalucia.

Nel frattempo, l’attenzione del campo è tutta rivolta alla sfida di domani sera contro il Audace Cerignola. Mister Toscano recupera Casasola dalla squalifica e può contare sul pieno recupero dei difensori Ierardi e Pieraccini. Assenti invece Di Tacchio e lo squalificato Miceli. In attacco, ballottaggio aperto sulla trequarti, mentre Forte appare favorito su Caturano e Rolfini per una maglia da titolare. Il “Massimino” si preannuncia caldo: previste circa 16-17mila presenze per spingere la squadra nell’inseguimento alla capolista Benevento.