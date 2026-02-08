Addio ad Angelo Attaguile: dal “cuore” democristiano alla scommessa con Salvini in Sicilia

Lutto nella politica e nello sport catanese: addio all’ex deputato di Grammichele, volto storico della Dc e pioniere del Carroccio nell’Isola.

La politica siciliana perde uno dei suoi protagonisti longevi e trasversali. È morto oggi, all’età di 78 anni, Angelo Attaguile, figura storica originaria di Grammichele, che ha attraversato diverse stagioni della vita pubblica isolana, dalla Prima Repubblica fino all’affermazione del centrodestra a trazione leghista. Attaguile è stato infatti il primo politico ad aderire ufficialmente alla Lega in Sicilia nel 2014, aprendo la strada al progetto nazionale di Matteo Salvini nel Sud Italia.

La sua carriera affonda le radici negli anni Settanta, quando ricoprì il ruolo di responsabile nazionale del Movimento giovanile della Democrazia Cristiana. Un percorso che lo ha visto sempre in prima linea, passando per la candidatura a sindaco di Catania per lo Scudo Crociato nel 2005, fino all’adesione al Movimento per l’Autonomia di Raffaele Lombardo. Con l’MpA viene eletto alla Camera dei deputati nel 2013, coronando un lungo impegno istituzionale. Tuttavia, la svolta politica arriva l’anno successivo: nel 2014 abbandona il movimento autonomista per abbracciare la causa leghista. Durante un congresso convocato dal leader del Carroccio, fu l’ex ministro Giancarlo Giorgetti a presentarlo come il nuovo punto di riferimento del partito nell’Isola. Poco dopo, Attaguile divenne segretario nazionale del movimento “Noi con Salvini”, consolidando l’asse tra il Nord e il Meridione.

Oltre all’impegno parlamentare, il nome di Attaguile resta legato anche alla gestione della cosa pubblica e al mondo dello sport. È stato presidente dello Iacp di Catania (Istituto Autonomo Case Popolari), ma soprattutto viene ricordato con affetto dai tifosi rossazzurri per i suoi trascorsi da dirigente sportivo, avendo ricoperto la carica di presidente del Calcio Catania.