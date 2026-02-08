Dagli atomi vuoti a Cleopatra “contemporanea”: tre fatti che sconvolgono le certezze comuni

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 08 Febbraio 2026 - 13:22

Screenshot

Dalle radici millenarie dello Utah ai paradossi temporali dell’Antico Egitto: viaggio tra le meraviglie che sfidano la nostra percezione della realtà.

Dalle foreste millenarie alle profondità della fisica, la realtà supera spesso la fantasia, offrendo fatti documentati che sembrano usciti direttamente da un romanzo di fantascienza. Esistono aspetti del nostro pianeta e della storia umana che, seppur raramente approfonditi, rivelano una complessità naturale sorprendente. Pochi sanno, ad esempio, che sulla Terra esiste un organismo vivente testimone della nascita di intere civiltà: il Pando. Si tratta di una colonia clonale di un pioppo tremulo situata nello Utah, il cui sistema radicale ha un’età stimata di circa 80.000 anni. Tecnicamente è un unico albero che continua a rigenerarsi, caratteristica che lo rende uno degli esseri viventi più antichi e pesanti del mondo.

Spostando l’attenzione verso la fisica pura, c’è un dato che lascia interdetti e riguarda l’illusione della solidità. Nonostante tutto ciò che ci circonda appaia compatto, gli atomi sono composti per il 99,9% da spazio vuoto. Una proporzione talmente vasta che, se potessimo eliminare tutto lo spazio vuoto dagli atomi che compongono l’intera razza umana, l’umanità intera occuperebbe il volume di una semplice mela, pur mantenendo inalterata la sua massa totale.

Infine, un paradosso temporale scardina la percezione comune dell’Antico Egitto. Siamo abituati a collocare Cleopatra nel mito delle origini, ma la verità cronologica è ben diversa: la celebre regina visse in un’epoca più vicina al primo sbarco sulla Luna (1969) rispetto alla costruzione della Grande Piramide di Giza (circa 2560 a.C.). La distanza temporale tra lei e gli astronauti dell’Apollo 11 è di circa 2.000 anni, mentre quella che la separa dalle piramidi supera i 2.500 anni.

Tags: , , , , ,

Come abbattere i costi del caro bolletta

Risparmiare in bolletta consumi fantasma spesa intelligente marche supermercato

Redazione 07 Febbraio 2026 - 16:29
Cercare al pc

Esperimento vita gestita da AI risultati settimana produttività

Redazione 07 Febbraio 2026 - 13:24

Calia, torrone e carne di cavallo: il menù della resistenza per le notti bianche di Catania

Redazione 03 Febbraio 2026 - 17:03

Il Re, i soldati e l’impronta: tre storie incredibili su Sant’Agata che (forse) non conosci

Redazione 03 Febbraio 2026 - 16:59

Dalla “Bersagliera” alle “minnuzze”: viaggio nei segreti della festa di Sant’Agata

Redazione 03 Febbraio 2026 - 16:56

Le “ntuppatedde” e il sacco bianco: i segreti e le curiosità della festa di Sant’Agata

Redazione 03 Febbraio 2026 - 16:54

Ultimissime

Oroscopo della Settimana dall’8 al 15 Febbraio 2026: Stelle e Destino

Redazione 08 Febbraio 2026 - 13:30

Dagli atomi vuoti a Cleopatra “contemporanea”: tre fatti che sconvolgono le certezze comuni

Redazione 08 Febbraio 2026 - 13:22

Ognina, dove Ulisse gettò l’ancora: viaggio nel borgo dei pescatori e della “Madunnuzza”

Redazione 08 Febbraio 2026 - 13:20

Ruspa contro la banca per rubare il bancomat: colpo fallito, salvi i 60mila euro

Redazione 08 Febbraio 2026 - 13:16

Alluvioni e frane, l’appello del Papa: “Solidarietà per Niscemi e il Sud flagellato dal fango”

Redazione 08 Febbraio 2026 - 13:12