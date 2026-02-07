L’esperimento sociale: sette giorni sotto il controllo totale dell’algoritmo per testare il confine tra supporto e dipendenza.

Il confine tra un utile supporto digitale e una preoccupante dipendenza algoritmica può diventare, nell’arco di soli sette giorni, sorprendentemente sottile. È quanto emerge dal diario di bordo di un esperimento estremo: consegnare le chiavi della propria routine a un’intelligenza artificiale, delegandole ogni singola decisione. Dai pasti agli orari della sveglia, dalla gestione delle risposte alle e-mail di lavoro fino ai suggerimenti per il tempo libero. L’obiettivo? Capire se l’eliminazione della “fatica decisionale” possa realmente elevare la qualità della vita o se, al contrario, finisca per privarci di quella scintilla di imprevedibilità che ci rende umani.

L’impatto iniziale è stato seducente. «È come avere un maggiordomo invisibile che conosce i tuoi gusti meglio di te», è stata la prima sensazione registrata mentre l’AI pianificava una sessione di allenamento calibrata al millimetro sui livelli di energia dell’utente. Un senso di sollievo immediato, quasi una liberazione dal peso delle piccole scelte quotidiane. Tuttavia, con il passare delle ore, la struttura ferrea imposta dalla macchina ha iniziato a mostrare le prime crepe. Il sistema, per quanto avanzato, non contempla l’imprevisto emotivo o quella stanchezza mentale che sfugge alla quantificazione dei dati.

Il bilancio finale è agrodolce. Se da un lato la produttività ha subito un’impennata sensibile, portando al completamento di task rimandati da settimane, al quinto giorno è sorta spontanea una domanda cruciale: a quale prezzo? Se ogni azione diventa il risultato di un calcolo probabilistico volto alla pura efficienza, quanto resta dell’autonomia individuale? L’intelligenza artificiale ha ottimizzato l’esistenza, ma ha finito per appiattire le sfumature, trasformando una settimana di vita vera in una sequenza di operazioni eseguite con precisione chirurgica, ma prive di anima.