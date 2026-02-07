Fortino Catania cosa vedere Porta Garibaldi street food carne di cavallo

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 07 Febbraio 2026 - 13:33

Fortino Catania

L’anima di un quartiere che sfida l’Etna tra memoria e sapori

Un viaggio nel cuore pulsante di Catania, dove la pietra lavica narra la resilienza di un popolo e le tradizioni culinarie diventano un rito collettivo.

Se c’è un luogo dove Catania smette di guardare il mare per sfidare con lo sguardo la maestosità dell’Etna, quello è il Fortino. Situato nella parte alta di via Giuseppe Garibaldi, questo storico rione non è solo un quartiere, ma una vera e propria porta d’accesso monumentale all’anima più profonda della città, segnata dalle cicatrici e dalla potenza rigeneratrice del vulcano.

Il simbolo indiscusso di questa identità è la Porta Garibaldi (già Porta Ferdinandea), un capolavoro architettonico che gioca sul contrasto cromatico: il bianco della pietra di Siracusa e il nero della pietra lavica creano un effetto “zebrato” che cattura l’occhio e racconta la dualità del territorio. E proprio lassù, sulla sommità dell’arco, svetta la fenice con il motto che è diventato il manifesto della catanesità: “Melior de cinere surgo” (Rinasco migliore dalle mie ceneri). Un messaggio scolpito nella pietra che ricorda come questa città abbia saputo ricostruirsi, più bella e forte, dopo ogni calamità.

Il nome stesso del quartiere affonda le radici nella storia della sopravvivenza. “Fortino” richiama le opere difensive erette dopo la catastrofica eruzione del 1669, quando il fiume di fuoco circondò il Castello Ursino e ridisegnò per sempre la geografia urbana. Camminare oggi per queste strade significa calpestare il punto esatto in cui la lava arrestò la sua corsa, trasformando la distruzione nelle fondamenta di una nuova espansione.

Ma quando cala la sera, la storia lascia spazio alla vita pulsante. Il Fortino si trasforma nel tempio dello street food catanese, avvolto dai fumi profumati delle “focone”, le braci sempre ardenti. Qui il rito della carne di cavallo è sacro: polpette, fettine e involtini finiscono in panini fragranti, consumati in un’atmosfera di socialità verace e senza filtri. Tra il vociare dei passanti e i tavoli all’aperto, la serata si conclude immancabilmente ai chioschi, con un dissetante seltz, limone e sale. Visitare il Fortino non è solo turismo, è un’immersione nell’orgoglio della “città nera”.

Tags: , , , , , ,

San Berillo: storia, criticità e prospettive di rigenerazione urbana nel centro storico

Redazione 06 Febbraio 2026 - 14:44

Discarica abusiva fra la via Archimede e il Corso Martiri della Libertà

Redazione 24 Luglio 2024 - 17:48

Arcidiacono, “degrado e prostituzione in via VI Aprile”

Redazione 06 Luglio 2024 - 10:28

Lavori riqualificazione piazza “I Vicerè” nel II municipio di Catania

Redazione 24 Ottobre 2023 - 09:00

Svegliati Catania: “strade pattumiera a Catania”

Redazione 12 Maggio 2023 - 09:33

Discariche nel III municipio e nel resto di Catania

Redazione 22 Dicembre 2022 - 08:49

Ultimissime

Dai primati al DNA dei siciliani: al Cinema King il Darwin Day tra film e antropologia

Redazione 07 Febbraio 2026 - 14:04

Centrodestra in evoluzione, Romano spinge sul Centro: “Unirsi contro gli estremismi e recuperare gli astenuti”

Redazione 07 Febbraio 2026 - 13:45

Fortino Catania cosa vedere Porta Garibaldi street food carne di cavallo

Redazione 07 Febbraio 2026 - 13:33
Cercare al pc

Esperimento vita gestita da AI risultati settimana produttività

Redazione 07 Febbraio 2026 - 13:24

Consiglio dei Ministri: confermata la data del Referendum costituzionale, integrato il quesito con gli articoli della Carta

Redazione 07 Febbraio 2026 - 13:16