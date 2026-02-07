Dai primati al DNA dei siciliani: al Cinema King il Darwin Day tra film e antropologia

Un viaggio tra grande schermo e genetica per celebrare il padre dell’evoluzione. Ospite d’eccezione il professor Luca Sineo dell’Università di Palermo.

Catania si prepara a spegnere le candeline per il compleanno di Charles Darwin con un evento che promette di intrecciare la leggerezza dell’animazione d’autore al rigore della ricerca accademica. Il prossimo 13 febbraio 2026, dalle ore 17:15, il Cinema King ospiterà una serata speciale organizzata dal Circolo UAAR di Catania. L’obiettivo è chiaro fin dal motto scelto per l’iniziativa: “Un film, meno dogmi, più scienza e pensiero razionale”. Un invito a guardare la storia dell’uomo con occhi nuovi, scardinando l’irrazionalità a favore di una conoscenza basata sui fatti e sulla verifica empirica.

Il programma si articola in due momenti distinti ma complementari. Il sipario si alzerà sulla proiezione di “Il più grande uomo scimmia del Pleistocene”, pellicola d’animazione tratta dal celebre romanzo di Roy Lewis. Un’opera che, con spirito ironico e intelligente, ripercorre le tappe dell’evoluzione umana mettendo in scena l’eterno conflitto tra la spinta al progresso, il desiderio di “sapere”, e la resistenza reazionaria di chi preferisce semplicemente “credere”.

A seguire, si passerà dalla finzione cinematografica alla realtà scientifica con un focus strettamente legato al territorio. Il professor Luca Sineo, docente di Antropologia presso l’Università di Palermo (UNIPA), terrà una relazione dal titolo: “Chi sono i siciliani: quindici millenni di evoluzione del mitogenoma umano in Sicilia”. Grazie al contributo dell’esperto, il pubblico potrà compiere un viaggio a ritroso nel tempo, scoprendo come la scienza moderna sia in grado di ricostruire le tracce del nostro passato più remoto leggendo direttamente nel codice genetico della popolazione isolana.

L’evento, previsto fino alle 20:15, è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per garantire la partecipazione, gli organizzatori consigliano di inviare una mail di prenotazione a circolouaarct@gmail.com. Un’occasione preziosa per unire cultura, scienza e dibattito civile nel cuore di Catania.