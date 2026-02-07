Ospedale Papardo di Messina: donna di 33 anni dà alla luce il suo undicesimo figlio

Un evento straordinario al Papardo: una donna, classe 1992, accoglie la sua terzogenita femmina. Ad attenderla a casa papà una “squadra” di dieci fratelli.

Mamma record a Messina: a soli 33 anni dà alla luce l’undicesima figlia. I medici: “Parto raro e rischioso, ma è andato tutto bene”.

In un’Italia che fa i conti con culle sempre più vuote, da Messina arriva una storia che ha il sapore di un record d’altri tempi. A soli 33 anni, messinese ha dato alla luce la sua undicesima figlia. Un evento eccezionale, avvenuto giovedì sera presso l’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Papardo, diretta da Nello Caudullo. La piccola, che alla nascita pesava 3,140 kg, sta bene ed è pronta a unirsi a una famiglia extralarge.

Ad attendere la neonata a casa c’è il papà di 36 anni, ma soprattutto una vera e propria tribù composta da ben dieci fratelli: otto maschi e due femmine, pronti a riversare sulla nuova arrivata una “cascata d’amore”. La “mamma record”, nata nel 1992, ha iniziato questo incredibile viaggio nella maternità giovanissima: il suo primo parto risale infatti al primo giugno del 2009. In meno di diciassette anni, la mamma ha costruito una famiglia che oggi rappresenta una netta controtendenza rispetto ai dati Istat, che vedono la media nazionale ferma a 1,18 figli per donna.

Il parto non è stato privo di preoccupazioni mediche. «Il parto era rischioso per la multiparità, si tratta di un caso rarissimo», avrebbe commentato un medico, sottolineando la grande emozione vissuta dall’intera équipe medica per il buon esito dell’evento. Un fiocco rosa che accende una speranza anche per la demografia dello Stretto.