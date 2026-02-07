Contromano in piazza Cavour con la droga nello scooter: 16enne tradito dal nervosismo

Segui Cataniaoggi su Google News
Redazione 07 Febbraio 2026 - 12:44

Tradito da una manovra azzardata in Piazza Cavour: giovane pusher intercettato dai militari mentre guidava lo scooter contromano.

Un’infrazione al Codice della Strada si è trasformata in un arresto per spaccio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un minorenne di 16 anni, residente in città, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’episodio è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio in piazza Cavour. L’attenzione degli investigatori è stata catturata dalla condotta di guida imprudente del giovane, che stava percorrendo la piazza contromano a bordo di uno scooter. A insospettire ulteriormente i militari è stato l’atteggiamento del ragazzo, che continuava a guardarsi intorno con fare circospetto, quasi per assicurarsi di non essere pedinato.

Il controllo è scattato immediatamente, non solo per sanzionare la violazione stradale, ma per approfondire la natura di quel nervosismo. Dalle verifiche, come anticipato dal titolo della nota stampa, sono emersi droga e denaro, elementi che hanno fatto scattare le manette per il minore.

L’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Tags: , , , ,

Ergastolo per il delitto Mazzotti e affari a San Siro: fermato Calabrò mentre tentava di volare in Calabria

Redazione 07 Febbraio 2026 - 11:18
Legge pensione d’invalidità

Giustizia Amministrativa: il Tar annulla il diniego del porto d’armi basato su legami familiari indiretti

Redazione 07 Febbraio 2026 - 11:00
Il codice fiscale per il neonato

Ospedale Papardo di Messina: donna di 33 anni dà alla luce il suo undicesimo figlio

Redazione 07 Febbraio 2026 - 09:44

Il “viaggio” finisce in manette: nascondeva 4 chili di coca nello sportello dell’auto, bloccato dalla Mobile

Redazione 07 Febbraio 2026 - 09:01

Cuffaro, niente carcere e accuse ridimensionate: per il Riesame è traffico di influenze, non corruzione

Redazione 07 Febbraio 2026 - 08:35

Amministrative in Sicilia: verso il voto del 17 maggio, trattative in corso nei 65 Comuni

Redazione 07 Febbraio 2026 - 08:33

Ultimissime

Contromano in piazza Cavour con la droga nello scooter: 16enne tradito dal nervosismo

Redazione 07 Febbraio 2026 - 12:44

Ergastolo per il delitto Mazzotti e affari a San Siro: fermato Calabrò mentre tentava di volare in Calabria

Redazione 07 Febbraio 2026 - 11:18
Legge pensione d’invalidità

Giustizia Amministrativa: il Tar annulla il diniego del porto d’armi basato su legami familiari indiretti

Redazione 07 Febbraio 2026 - 11:00

Settant’anni di risate e applausi: Tuccio Musumeci si confessa nel libro “Tuccio l’eterno”

Redazione 07 Febbraio 2026 - 09:48
Il codice fiscale per il neonato

Ospedale Papardo di Messina: donna di 33 anni dà alla luce il suo undicesimo figlio

Redazione 07 Febbraio 2026 - 09:44