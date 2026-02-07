Contromano in piazza Cavour con la droga nello scooter: 16enne tradito dal nervosismo

Tradito da una manovra azzardata in Piazza Cavour: giovane pusher intercettato dai militari mentre guidava lo scooter contromano.

Un’infrazione al Codice della Strada si è trasformata in un arresto per spaccio. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un minorenne di 16 anni, residente in città, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’episodio è avvenuto nel corso di un servizio di controllo del territorio in piazza Cavour. L’attenzione degli investigatori è stata catturata dalla condotta di guida imprudente del giovane, che stava percorrendo la piazza contromano a bordo di uno scooter. A insospettire ulteriormente i militari è stato l’atteggiamento del ragazzo, che continuava a guardarsi intorno con fare circospetto, quasi per assicurarsi di non essere pedinato.

Il controllo è scattato immediatamente, non solo per sanzionare la violazione stradale, ma per approfondire la natura di quel nervosismo. Dalle verifiche, come anticipato dal titolo della nota stampa, sono emersi droga e denaro, elementi che hanno fatto scattare le manette per il minore.

L’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale condanna definitiva, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di innocenza.